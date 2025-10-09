Herbstzauber in der Wilhelma: Wo gibt es jetzt die schönsten farbigen Ecken im Stuttgarter Zoo?

Der Herbst zieht auch im zoologisch-botanischen Garten in Stuttgart ein. Doch auch jetzt gibt es hier noch blühende Bereiche. Wir zeigen die Schönsten.
Die Natur malt vor allem im Herbst viele Farben. Auch die Wilhelma ist gerade jetzt in einem reizvollen farbigem Wandel. Pflanzenfans finden im zoologisch-botanische Garten nicht nur mehr als 8500 verschiedene Pflanzenarten und -sorten, sondern können sich auch jetzt drinnen und draußen an unterschiedlichsten Blüten, Blattfarben und Formen erfreuen.