Herbstzauber: Die schönste Route zur historischen Grabkapelle

Durch bunte Weinberge geht es hinauf zur Grabkapelle. Oben angekommen, wird man mit herrlichen Aussichten belohnt. Bis Ende des Monats ist die Kapelle für Besucher noch geöffnet.
Zunächst führt der Weg durch das vom Weinbau geprägte alte Untertürkheim, bevor es hinaus geht in die idyllisch gelegenen Weinberge, und hinauf zur Grabkapelle, die in den Jahren 1825 bis 1899 als russisch-orthodoxes Gotteshaus diente. Erbaut wurde die Kapelle auf dem Württemberg in den Jahren 1820 bis 1824, nach dem Tod von Königin Katharina. Sie war ein Liebesbeweis des Königs an seine zu früh verstorbene Gattin. Den Entwurf für das Bauwerk lieferte der Hofbaumeister Giovanni Salucci.