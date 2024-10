Herbstlicher Hingucker: Herbst 2024: Weiße Spitze bleibt ein angesagtes Must-have

1 Leonie Hanne (l.) und Karlie Kloss zeigten bei der Paris Fashion Week im September, wie stylisch weiße Spitze sein kann. Foto: Nasser Berzane/ABACAPRESS/ddp images / Julien Reynaud/APS-Medias/ABACAPRESS/ddp images

Weiße Spitze bleibt auch im Herbst 2024 ein großer Trend. Ob in Kombination mit Lederjacken für einen lässigen Kontrast, im gemütlichen Layering-Look mit Strick oder elegant zu Schwarz - dieser feminine Stoff lässt sich vielseitig stylen.











Weiße Spitze, ursprünglich ein Must-have der Frühlings- und Sommermode 2024, bleibt auch im Herbst angesagt. Sie vereint Romantik mit einer modernen Note und lässt sich vielseitig in den Alltagslook integrieren. Wer glaubt, Spitze sei nur etwas für laue Sommernächte, wird überrascht sein: Sie bringt auch in der kühleren Jahreszeit frischen Wind in die Garderobe.