Draußen ist es nebelig und stürmisch und die Sonne lässt sich immer seltener blicken? Das ist die ideale Gelegenheit, um einen gemütlichen Filmabend zu machen. Mit Tee, Keksen und Wolldecken geht es ab aufs Sofa. Wir haben 15 Filme herausgesucht, die richtig gut zum Herbst passen – und das nicht bloß an Halloween!

1. Der Club der toten Dichter (1989)

Drama, Komödie

Mit: Robin Williams, Ethan Hawke, Robert Sean Leonard, Josh Charles uvm.

An einem altmodischen Elite-Internat in Neuengland inspiriert ein leidenschaftlicher Englischlehrer seine Schüler dazu, gegen die Konventionen zu rebellieren und das Potenzial eines jeden Tages zu nutzen - und zieht sich damit die Verachtung des strengen Schulleiters zu.

2. Der fantastische Mr. Fox (2009)

Animation, Abenteuer, Komödie

Mit: George Clooney, Meryl Streep, Jason Schwartzman, Bill Murray uvm.

Der phantastische Mr. Fox, der von seinem Leben gelangweilt ist, plant einen Raubüberfall auf die drei örtlichen Bauern. Die Bauern, die es leid sind, ihre Hühner mit dem schlauen Fuchs zu teilen, wollen sich an ihm und seiner Familie rächen.

3. Good Will Hunting (1997)

Drama

Mit: Matt Damon, Robin Williams, Ben Affleck, Minnie Driver uvm.

Will Hunting hat einen genialen IQ, entscheidet sich aber, als Hausmeister am MIT zu arbeiten. Als er ein schwieriges Matheproblem auf Hochschulniveau löst, wird seine Begabung von Professor Gerald Lambeau entdeckt, der beschließt, dem fehlgeleiteten Jugendlichen zu helfen, sein Potenzial auszuschöpfen. Als Will wegen des Angriffs auf einen Polizeibeamten verhaftet wird, bietet Professor Lambeau ihm Milde an, wenn er sich von dem Therapeuten Sean Maguire behandeln lässt.

4. Coraline (2009)

Animation, Drama, Fantasy, Familie

Mit: Dakota Fanning, Teri Hatcher, Keith David, John Hodgman uvm.

Als Coraline in ein altes Haus zieht, fühlt sie sich gelangweilt und von ihren Eltern vernachlässigt. Sie findet eine versteckte Tür mit einem zugemauerten Durchgang. In der Nacht durchquert sie den Gang und findet eine Parallelwelt, in der alle Menschen Knöpfe statt Augen haben, mit fürsorglichen Eltern und all ihren Träumen, die wahr werden. Als die Andere Mutter Coraline einlädt, für immer in ihrer Welt zu bleiben, stellt das Mädchen fest, dass die alternative Realität, in der sie gefangen ist, nur ein Trick ist, um sie zu locken.

5. Coco - Lebendiger als das Leben!(2017)

Animation, Abenteuer, Komödie

Mit: Anthony Gonzalez, Gael García Bernal, Benjamin Bratt, Alanna Ubach uvm.

Trotz des rätselhaften, seit Generationen bestehenden Musikverbots in seiner Familie träumt Miguel davon, ein erfolgreicher Musiker zu werden. Verzweifelt versucht er, sein Talent unter Beweis zu stellen und gerät durch eine mysteriöse Verkettung von Ereignissen in das atemberaubende und farbenfrohe Land der Toten. Unterwegs trifft er den charmanten Trickbetrüger Hector, und gemeinsam begeben sie sich auf eine außergewöhnliche Reise, um die wahre Geschichte hinter Miguels Familiengeschichte zu entschlüsseln.

6. Harry und Sally (1989)

Liebesfilm, Komödie, Drama

Mit: Billy Crystal, Meg Ryan, Carrie Fisher, Bruno Kirby uvm.

Während ihrer Reise von Chicago nach New York diskutieren Harry und Sally darüber, ob Sex die Freundschaft zwischen einem Mann und einer Frau zerstört oder nicht. Elf Jahre später sind sie der Antwort immer noch nicht näher gekommen.

7. Little Women (2019)

Drama, Historienfilm, Liebesfilm

Mit: Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh, Timothée Chalamet uvm.

Jo, Meg, Amy und Beth sind Schwestern, die in den USA in der Mitte des 19. Jahrhunderts aufwachsen. Während der Vater im Bürgerkrieg dient, muss sich die Mutter um die Familie kümmern und arbeiten. Die Schwestern entdecken beim Erwachsenwerden, dass viele Hindernisse auf sie als Frauen warten. Jo will Schriftstellerin werden und sich nicht in Rollenmuster fügen, während Meg von der Ehe und Amy von der Malerei in Paris träumt.

8. Knives Out - Mord ist Familiensache (2019)

Mistery, Comedy, Crime

Mit: Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis uvm.

Der berühmte Krimiautor Harlan Thrombey wird am Morgen nach seiner Geburtstagsfeier tot aufgefunden. Der charmante Detektiv Benoit Blanc wird gerufen, um den Fall zu untersuchen, doch seine Ermittlungen bringen die dysfunktionale Familie Thrombey unter Verdacht. Während jeder ein Motiv zu haben scheint, versucht Blanc, das Netz von Lügen und Geheimnissen zu entwirren.

9. Rushmore (1998)

Komödie, Drama

Mit: Jason Schwartzman, Bill Murray, Olivia Williams, Brian Cox uvm.

Max Fischer ist ein exzentrischer Schüler an der Rushmore Academy und leidenschaftlicher Leiter zahlreicher Schulclubs, doch seine schlechten Noten gefährden seine Zeit an der Schule. Als er sich in eine Lehrerin verliebt und mit einem Unternehmer anfreundet, entwickelt sich ein ungewöhnliches Dreiecksverhältnis, das sein Leben auf den Kopf stellt.

10. Beetlejuice (1988)

Komödie, Fantasy, Horror

Mit: Michael Keaton, Winona Ryder, Alec Baldwin, Geena Davis uvm.

Das frisch verstorbene Ehepaar Adam und Barbara Maitland versucht, die neuen Bewohner ihres Hauses zu vertreiben. Doch ihre Geisterkräfte sind begrenzt, und so rufen sie den chaotischen Bio-Exorzisten Beetlejuice um Hilfe. Bald entgleitet jedoch alles ihrer Kontrolle, als Beetlejuice seine eigenen, finsteren Pläne verfolgt.

11. Gegen jede Regel (2000)

Sport, Biografie, Drama

Mit: Denzel Washington, Will Patton, Wood Harris, Ryan Gosling uvm.

Für viele gehört auch in Deutschland American Football mittlerweile zum Herbst dazu, also darf ein entsprechender Film in dieser Liste nicht fehlen. Darum geht’s: In Alexandria, Virginia werden in den 70er Jahren zwei Highschools zusammengelegt und damit auch die schwarze Footballmannschaft unter dem afroamerikanischen Trainer Boone und das weiße Team von Coach Yoast. Die beiden Männer müssen lernen, ihre Differenzen zu überwinden, um eine Gruppe von feindseligen jungen Männern zu Champions zu machen.

12. Harry Potter und der Stein der Weisen (2001)

Fantasy, Abenteuer, Familienfilm

Mit: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Richard Harris uvm.

Harry Potter hat sein ganzes Leben lang unter der Treppe im Haus seiner Tante und seines Onkels gelebt. Doch an seinem 11. Geburtstag erfährt er, dass er ein mächtiger Zauberer ist - und dass auf ihn ein Platz an der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei wartet. Während er mit Hilfe des freundlichen Schulleiters lernt, seine neu gewonnenen Kräfte zu nutzen, entdeckt Harry die Wahrheit über den Tod seiner Eltern - und über den Bösewicht, der daran schuld ist.

13. October Sky (1999)

Drama, Familienfilm

Mit: Jake Gyllenhaal, Chris Cooper, Laura Dern, Chris Owen uvm.

In den 1950er Jahren inspiriert der Start des Satelliten Sputnik den jungen Homer Hickam, gegen die Erwartungen seines Vaters Raketen zu bauen. Trotz der Herausforderungen in seiner Bergarbeiterstadt und der Missbilligung seines Vaters kämpft Homer für seinen Traum, Ingenieur zu werden.

14. E-Mail für dich (1998)

Liebesfilm, Komödie, Drama

Mit: Tom Hanks, Meg Ryan, Greg Kinnear, Parker Posey uvm.

Der Buchmagnat Joe Fox und die unabhängige Buchhändlerin Kathleen Kelly verlieben sich in der Anonymität des Internets ineinander - ohne zu ahnen, dass er versucht, sie aus dem Geschäft zu drängen.

15. Hocus Pocus - Drei zauberhafte Schwestern (1993)

Komödie, Fantasy

Mit: Bette Midler, Sarah Jessica Parker, Kathy Najimy, Thora Birch uvm.

Drei Hexenschwestern aus dem 17. Jahrhundert werden durch einen Zauber wieder zum Leben erweckt, als der Teenager Max aus Versehen eine uralte Kerze anzündet. Mit Hilfe seiner Schwester und einer Freundin versucht er, die Hexen daran zu hindern, Unheil in Salem zu verbreiten.

16. Zauberhafte Schwestern (1998)

Fantasy, Liebesfilm, Drama

Mit: Sandra Bullock, Nicole Kidman, Stockard Channing, Dianne Wiest uvm.

Die Owens-Schwestern, Sally und Gillian, wachsen in einer Familie von Hexen auf, die von einem Fluch heimgesucht wird: Jeder Mann, den sie lieben, wird früh sterben. Als ein dunkles Kapitel in Gillians Liebesleben ihr Leben bedroht, müssen die Schwestern zusammenarbeiten, um den Fluch und die dunklen Mächte zu besiegen.

17. Seite an Seite (1998)

Drama, Familienfilm

Mit: Julia Roberts, Susan Sarandon, Ed Harris, Jena Malone uvm.

Als die Fotografin Isabel den geschiedenen Luke heiratet, muss sie sich mit seiner Ex-Frau Jackie und den gemeinsamen Kindern arrangieren. Trotz Spannungen zwischen den Frauen und den Kindern entsteht eine zarte Verbindung, die durch eine unerwartete Tragödie auf die Probe gestellt wird.

18. Sleepy Hollow (1999)

Horror, Mystery

Mit: Johnny Depp, Christina Ricci, Miranda Richardson, Michael Gambon uvm.

Der New Yorker Polizeibeamte Ichabod Crane wird in das kleine Dorf Sleepy Hollow geschickt, um eine Reihe von Morden zu untersuchen. Die Dorfbewohner glauben, dass der kopflose Reiter, ein rachsüchtiger Geist, für die Taten verantwortlich ist. Je tiefer Crane gräbt, desto mehr deckt er dunkle Geheimnisse auf.

19. Crimson Peak (2015)

Drama, Horror, Mystery

Mit: Mia Wasikowska, Jessica Chastain, Tom Hiddleston, Charlie Hunnam uvm.

Nach einer Familientragödie ist eine aufstrebende Autorin hin- und hergerissen zwischen der Liebe zu ihrem Freund aus Kindertagen und der Versuchung durch einen mysteriösen Außenseiter. Bei dem Versuch, den Geistern ihrer Vergangenheit zu entkommen, wird sie in ein Haus entführt, das atmet, blutet ... und sich erinnert.

20. Goodbye Christopher Robin (2017)

Drama, Biografie

Mit: Domhnall Gleeson, Margot Robbie, Kelly Macdonald, Will Tilston uvm.

Die Geschichte des Schriftstellers A.A. Milne und seines Sohnes Christopher Robin, der die Inspiration für die geliebten Winnie-the-Pooh-Geschichten wurde. Der Ruhm, der den Geschichten folgte, belastete jedoch die Beziehung zwischen Vater und Sohn auf unerwartete Weise.

21. The Village (2004)

Thriller, Mystery, Horror

Mit: Joaquin Phoenix, Bryce Dallas Howard, Adrien Brody, Sigourney Weaver uvm.

Als ein eigensinniger junger Mann versucht, die Grenzen seines abgelegenen Dorfes in Pennsylvania zu überschreiten, löst er damit eine Kette unheimlicher Ereignisse aus, die die Gemeinde für immer verändern werden.

22. Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind (2016)

Fantasy, Abenteuer

Mit: Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler, Colin Farrell uvm.

Der exzentrische Magizoologe Newt Scamander reist in das magische New York der 1920er Jahre und bringt einen Koffer voller magischer Kreaturen mit sich. Als einige dieser Wesen entkommen, beginnt eine aufregende Jagd durch die Stadt, die Newt und seine neuen Freunde in eine größere Verschwörung verwickelt.

23. Casper (1995)

Komödie, Fantasy, Familienfilm

Mit: Christina Ricci, Bill Pullman, Cathy Moriarty, Eric Idle uvm.

Carrigan Crittenden ist wütend darüber, dass ihr verstorbener Vater ihr nur sein düster aussehendes Herrenhaus und nicht seine Millionen vermacht hat. Als sie das baufällige Haus betritt, wird sie von einer bösen Geisterwelle verscheucht, woraufhin sie den Jenseitstherapeuten Dr. James Harvey anheuert, um die Geister aus dem Haus zu vertreiben. Harvey und seine Tochter Kat ziehen ein, und schon bald trifft Kat auf Casper, den Geist eines kleinen Jungen, der "der freundlichste Geist ist, den man kennt". Aber nicht so freundlich sind Caspers Onkel - Stretch, Fatso und Stinkie - die entschlossen sind, alle Menschen zu vertreiben.

24. St. Elmo’s Fire (1985)

Drama, Liebesfilm

Mit: Rob Lowe, Demi Moore, Emilio Estevez, Andrew McCarthy uvm.

St. Elmo's Fire ist ein US-amerikanischer Coming-of-Age-Film aus dem Jahr 1985 mit Emilio Estevez, Rob Lowe, Demi Moore, Andie MacDowell und anderen in den Hauptrollen. Im Mittelpunkt des Films steht eine Clique junger Absolventen der Georgetown University in Washington, D.C., die sich an das Leben nach der Universität und an die Pflichten des Erwachsenseins anpassen muss.

25. Der geheime Garten (2020)

Drama, Fantasy, Familienfilm

Mit: Dixie Egerickx, Colin Firth, Julie Walters, Edan Hayhurst uvm.

Nach dem Tod ihrer Eltern wird die junge Mary Lennox zu ihrem Onkel auf ein großes, düsteres Anwesen geschickt. Dort entdeckt sie einen versteckten, verwilderten Garten, der voller Magie und Geheimnisse steckt, und beginnt, das Leben ihrer neuen Familie zu verändern.

