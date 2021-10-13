Herbstblues - der schmale Grat zwischen Melancholie und Depression

Die Blätter fallen, die Temperaturen sinken und Traurigkeit, Antriebslosigkeit und Müdigkeit nehmen Überhand. Aber warum eigentlich? Der Stuttgarter Diplompsychologe Oliviero Lombardi erklärt, warum wir im Herbst gefühlt melancholischer sind und was man dagegen tun kann.
Wenn die Tage kürzer werden, die Temperaturen sinken und alles Grau in Grau ist, drückt das bei vielen Menschen gehörig auf die Stimmung. In der Fachsprache spricht man auch von Seasonal Affective Disorder, kurz SAD genannt. Aber wieso sind wir in der kalten Jahreszeit eigentlich so anfällig für Stimmungstiefs?