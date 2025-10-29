Melanie Trump erlaubt auf X einen Einblick in die Deko der Halloween-Feier im Weißen Haus. Für die First Lady ist es das erste Halloween-Event seit der Rückkehr von Donald Trump als US-Präsident. Ihre Vorgängerin Jill Biden hatte die Messlatte letztes Jahr sehr hoch gehängt.

Das Weiße Haus wird gerade umgebaut, um Präsident Donald Trump (79) einen Ballsaal zu erschaffen. Dennoch laufen im Regierungssitz in Washington, D.C. die Vorbereitungen für die jährliche Halloween-Feier. Melania Trump (55) erlaubte der Öffentlichkeit jetzt einen ersten Einblick in die Dekoration. Auf dem offiziellen X-Account des Büros der First Lady ist ein Bild des südlichen Portals des Weißen Hauses zu sehen. Die Präsidentengattin ist federführend für das Event verantwortlich.

Die Deko wirkt noch etwas spartanisch. Zwei Reihen von Kürbissen führen die Treppen herauf. Im Eingangsbereich sind Abbildungen von bunten Laubblättern aufgehängt.

Herbst statt Horror an Halloween?

Thematisch kommt der Look also eher herbstlich daher, kindgerechte Gruselelemente sind bislang nicht zu sehen. Aber noch ist die Gestaltung nicht fertig. Dies deuten jedenfalls zwei große Leitern an, die auf dem Foto nicht zu übersehen sind. "Das Weiße Haus bereitet sich auf Halloween vor", lautet der Text zu dem Bild.

Bis Donnerstagabend haben die Verantwortlichen noch Zeit. Am 30. Oktober, also einen Tag vor Halloween, empfangen Donald und Melania Trump vor dem Weißen Haus Tausende Familien. Die First Family der USA verteilt Süßigkeiten an verkleidete Kinder.

Eingeladen sind laut der Homepage des Regierungssitzes vor allem Beamte, Angehörige von Militär- und Strafverfolgungsbehörden mit ihrem Nachwuchs. Auch Pflege- und Adoptivfamilien sind explizit erwähnt.

Halloween im Weißen Haus: Tradition seit Kennedy

Ein Empfang um Halloween herum ist eine jahrzehntelange Tradition in Washington, D.C. Sie geht auf die Amtszeit von John F. Kennedy (1917-1963) Anfang der 1960er-Jahre zurück. Über die Jahre wurde das Event immer größer.

Für Melania Trump ist es das erste Halloween seit ihrer Rückkehr ins Weiße Haus. Ihre Vorgängerin Jill Biden (74) hat die Messlatte sehr hoch gehängt. An der Seite des damaligen Präsidenten Joe Biden (82) erschien sie 2024 in einem Ganzkörperkostüm als Panda verkleidet.

Während der ersten Amtszeit von Donald Trump trat seine Gattin stets in gedeckten Farben vor die Gäste. Bei der letzten Party im Herbst 2019 trug sie ein Kostüm in Orange, der Halloween-Farbe schlechthin.