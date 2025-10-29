Melanie Trump erlaubt auf X einen Einblick in die Deko der Halloween-Feier im Weißen Haus. Für die First Lady ist es das erste Halloween-Event seit der Rückkehr von Donald Trump als US-Präsident. Ihre Vorgängerin Jill Biden hatte die Messlatte letztes Jahr sehr hoch gehängt.
Das Weiße Haus wird gerade umgebaut, um Präsident Donald Trump (79) einen Ballsaal zu erschaffen. Dennoch laufen im Regierungssitz in Washington, D.C. die Vorbereitungen für die jährliche Halloween-Feier. Melania Trump (55) erlaubte der Öffentlichkeit jetzt einen ersten Einblick in die Dekoration. Auf dem offiziellen X-Account des Büros der First Lady ist ein Bild des südlichen Portals des Weißen Hauses zu sehen. Die Präsidentengattin ist federführend für das Event verantwortlich.