Herbst in Stuttgart Tipps für sonnige Stunden im Herbst

11. August 2018

Nach einem langen warmen Sommer wird sich der ein oder andere über den Einzug des Herbsts und der damit verbundenen Erfrischung bestimmt freuen. Zudem lässt sich im Herbst in Stuttgart mindestens genau so viel unternehmen wie im Sommer. Wir haben einige Tipps gesammelt.





Stuttgart - Die heißen Temperaturen der letzten Wochen in Stuttgart haben dafür gesorgt, dass die meisten Unternehmungen – der Ausflug ins Freibad ausgenommen – schlichtweg zu anstrengend waren. Der Einzug des Herbsts verspricht Erfrischung und kommt dem einen oder anderen deshalb gerade recht. Zudem lässt sich in Stuttgart auch in der goldenen Jahreszeit so einiges unternehmen. Jetzt kann der Ventilator endlich gegen die neu gekauften Stiefel eingetauscht werden. Bunt verfärbte Blätter an den Bäumen, Sonnenblumen auf den Feldern – vor allem bei Sonnenschein lässt sich der Herbst richtig genießen.

Damit Sie nicht zu viel Zeit bei der Planung Ihres Herbstausfluges verlieren, haben wir die schönsten Plätze für Sie gesammelt. Von langen Spaziergängen bis hin zu Ausflügen mit Kindern ist so einiges dabei, um die vielleicht letzten warmen Tage des Jahres ideal zu gestalten. Die Ziele liegen überall in der Stadt verteilt.

Klicken Sie sich durch unsere Bildergalerie, um Ihren Ausflug für ein schönes Herbstwochenende zu planen.