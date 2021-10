9 Schloss Hohenheim in der schönsten Herbstsonne. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Stuttgart - Am letzten Kalendertag hat sich der Oktober in Stuttgart noch einmal von seiner schönsten Seite gezeigt. Bei warmen, fast frühlingshaften Temperaturen gab es bis in den Nachmittag hinein Gelegenheit, die bunt gefärbte Landschaft zu genießen. Das bleibt allerdings nicht so – der November bringt deutlich unerfreulicheres Wetter.

Nach einem vielerorts milden Wochenende mit Temperaturen von bis zu 20 Grad beginnt der November unbeständig und kühl. Ursache dafür ist nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) Tief „Nael“, dessen Kaltfront in den kommenden Tagen über Deutschland hinwegzieht. „Es wird aber nicht sofort deutlich kälter, vielmehr gehen die Höchstwerte jeden Tag ein wenig zurück“, sagte ein DWD-Meteorologe am Sonntag in Offenbach.

Die Schneefallgrenze sinkt

Für den Montag sagte der DWD noch Höchsttemperaturen von neun bis 15 Grad voraus, am Mittwoch werden demnach sieben bis zwölf und am Donnerstag nur noch sechs bis zehn Grad erreicht. Dazu gibt es immer wieder leichten Regen, vor allem im Südosten. „Damit ist das richtige Herbstwetter dann also wieder zurück in Deutschland“, sagte der Meteorologe.

Entsprechend gehen auch nachts die Temperaturen wieder in den Keller: In der Nacht zum Mittwoch kühlt es auf acht bis zwei Grad ab, im höheren Bergland pendeln die Werte um den Gefrierpunkt. Dabei sinkt die Schneefallgrenze auf etwa 1200 Meter. In der Nacht zum Donnerstag gibt es im höheren Bergland wieder leichten Frost.