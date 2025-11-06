Herbst 2025: Die schönsten Strickteile für gemütliche Tage

Stylisch und cozy durch den Herbst: Strickteile sind jetzt wieder unverzichtbar. Wer mit den Trends gehen will, setzt etwa auf Argyle-Pullover und lässt die grobe Strickjacke im Schrank.
Wenn sich die Blätter verfärben und von den Bäumen fallen, ist klar: Strick ist zurück! Denn was ist schöner, als in einem warmen Pullover und mit einem Heißgetränk in der Hand spazieren zu gehen? Auch 2025 gibt es wieder neue Stricktrends, die Lust auf gemütliche Herbsttage machen. Diese Teile zählen zu den Favoriten der Saison.