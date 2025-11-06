Herbst 2025: Die schönsten Strickteile für gemütliche Tage

Stylisch und cozy durch den Herbst: Strickteile sind jetzt wieder unverzichtbar. Wer mit den Trends gehen will, setzt etwa auf Argyle-Pullover und lässt die grobe Strickjacke im Schrank.

Wenn sich die Blätter verfärben und von den Bäumen fallen, ist klar: Strick ist zurück! Denn was ist schöner, als in einem warmen Pullover und mit einem Heißgetränk in der Hand spazieren zu gehen? Auch 2025 gibt es wieder neue Stricktrends, die Lust auf gemütliche Herbsttage machen. Diese Teile zählen zu den Favoriten der Saison.

Argyle-Pullover und Skinny Scarfs In diesem Jahr läuft der Argyle-Pullover dem Zopfstrick-Pulli den Rang als Must-have der Saison ab. Das Muster wirkt stets zeitlos und verkörpert Herbst-Feeling pur. Dabei muss es nicht immer der klassische Pullover sein. Auch Poloshirts und ärmellose Westen sind die perfekte Grundlage für einen gemütlichen Look. Wer es preppy mag, greift zur Weste und kombiniert sie mit einer weißen Hemdbluse. Ein Minirock aus Tweed, eine farbige Strumpfhose und Slingback-Pumps machen den Look komplett.

Ein Pullover kann an besonders kalten Tagen über einem schlichten Langarmshirt getragen werden. Eine Jeans in Khaki und Stiefeletten halten das Outfit leger, während ein Midirock und Heels eine gewisse Eleganz bringen. Für 2000er-Vibes sorgt ein gestreifter Skinny Scarf - ein weiteres Strickteil, das sein Comeback feiert.

Leichte Cardigans

Schwere und weite Cardigans haben ausgedient. Enganliegende Modelle aus dünnem Strick stehen hoch im Kurs und wirken moderner. Hier darf gerne mit Farbe gespielt werden: Herbstliche Töne wie Grün, Braun und Burgunder liegen im Trend und lassen sich stimmig kombinieren. Eine moosgrüne Strickjacke, ein dunkelbrauner Rock und weinrote Pumps ergänzen sich perfekt. Eine Handtasche sollte eine der Farben aufgreifen und rundet das Ensemble ab.

Strick mit Strick kombinieren

Strick-Sets sind die modischere Alternative zur Sweat-Kombination - gemütlich, aber deutlich eleganter. Ein cremeweißer Pullover und eine matchende Hose werden im Herbst zum idealen Duo für den Cafébesuch. Gefütterte Schuhe, dezenter Goldschmuck und ein Shopper machen den Clean-Girl-Look perfekt. Ein Pullover mit Print sorgt für stylische Abwechslung.

Schlichte Eleganz

Minimalismus prägt auch den nächsten Trend: Schlichte Pullover in Naturtönen sind angesagt. Ein Herbstliebling ist der V-Ausschnitt-Pulli - ein Klassiker, der mit einer Brosche eine individuelle Note erhält. In Kombination mit einem Trenchcoat, dunklen Wide-Leg-Jeans und Wildlederstiefeln entsteht ein Outfit im Quiet-Luxury-Stil. Dazu passen am besten hochgesteckte Haare.