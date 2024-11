Herbst 2024: Diese herbstlichen Frisuren liegen gerade im Trend

Für viele mögen ausgefallenere Frisuren eine Last sein, aber vor allem im Herbst kann man hier ohne großen Aufwand kreativ werden. Es gibt zahlreiche Frisuren für verschiedenste Haarlängen, die jeder einmal ausprobieren sollte und die vor allem im Herbst passend sind.

Im Sommer lautet das Motto bei Frisuren häufig: Hauptsache, die Haare stören nicht und sind aus dem Gesicht. Im Herbst geht es jedoch um weitaus mehr und mit der neuen Jahreszeit kommt eine größere Auswahl an möglichen Frisuren. Kreativität ist hier gefragt und eine besondere Frisur kann jeden Look aufwerten.

Ganz französisch

Denkt man an französische Frisuren, so fällt einem sofort die klassische Kurzhaar-Frisur ein. Ein Bob gehört beispielsweise zu den typisch französischen Haarschnitten. Kurze Haare sind vor allem für den Winter und Herbst wieder vollkommen im Trend und viele Promis machen es vor.

Lesen Sie auch

Abgesehen von kurzen Haaren, ist der sogenannte französische Zopf die perfekte Frisur für den Herbst. Er kann locker getragen werden und mit herausfallenden Strähnen wird der Frisur ein besonderer Look verliehen. Der Zopf hebt sich von einem klassisch geflochtenen Zopf ab und kann sowohl cool und lässig als auch elegant wirken.

Eine weitere französische Frisur ist der sogenannte French Twist. Es handelt sich hierbei um eine elegante Hochsteckfrisur, die gleichzeitig perfekt für den Alltag ist. Mit u-förmigen Klammern dreht man die Haare ein und steckt sie damit hoch. Die Influencerin Lotta Stichler hat diese Frisur bereits einige Male auf ihrem Instagram-Account vorgemacht.

Der klassische Dutt mal anders

Wer seine Haare aus dem Gesicht haben will und trotzdem eine etwas ausgefallenere Frisur tragen möchte, kann mit einem Dutt nichts falsch machen. Diese Frisur ist besonders herbstlich und kann auf verschiedenste Arten getragen werden. Ob eher zerzaust und gewollt durcheinander oder streng und ordentlich: Der Dutt ist für jede Laune geeignet.

Mit kleinen Haarklammern, die in den Dutt eingebaut werden, kann man die Frisur besonders aufwerten. Auch ein farbiges Haarband um den Dutt herum ist vor allem im Herbst ein gelungener Look. Gerade jetzt sind große, auffallende Haargummis - sogenannte Scrunchies - wieder im Trend und auch diese können die eigentlich simple Frisur zu einem wahren Hingucker machen. Das macht beispielsweise die deutsche Influencerin Lara Celia vor.

Ein Haarband macht viel aus

Im Herbst geht es bei vielen Outfits hauptsächlich um Accessoires und ein Look kann mit den geeigneten Zusatzstücken ordentlich aufgewertet werden. Genauso funktionieren Frisuren im Herbst und hier kommen Haarbänder oder ein Haarreifen ins Spiel.

Dank dieser Haar-Accessoires ist es möglich, die Haare offen zu tragen und gleichzeitig für eine besondere Note zu sorgen. Das Haarband kann sowohl mit schlichten Farben als auch in herbstlichen Tönen getragen werden und sorgt sofort für Abwechslung.

Auch das eigentlich süße und kindliche Bild eines Haarreifens, wird diesen Herbst geändert und aufgewertet. Dass der Haarreif im Trend liegt und auch lässig aussehen kann, zeigt die schwedische Influencerin Matilda Djerf in ihren Instagram-Posts.

Haarspangen und Haarklammern

Wer im Herbst keine Haarspangen oder Klammern trägt, gehört definitiv zu der Ausnahme, denn gerade in dieser Jahreszeit sind sie Teil vieler Frisuren. Vor allem Haarspangen sind für alle Haarlängen geeignet. Besonders im Trend ist es, mehrere Haarspangen nebeneinander zu tragen und damit eine Frisur zu kreieren. Auch hier kann mit Farben und Formen gespielt und für Abwechslung gesorgt werden.

Die Auswahl an Haarklammern ist enorm und es gibt verschiedenste Farben, Mustern und Größen. Mit kleineren Klammern kann man die Haare halb offen und halb geschlossen tragen und größere können ebenfalls für schöne Frisuren sorgen.

Die Bananen-Klammer

Besonders im Trend ist derzeit die sogenannte Bananen-Klammer. Der Name stammt von der Form der Haarklammer, die leicht gebogen ist. Influencerinnen und Modeikonen wie Matilda Djerf zeigten sich bereits mit dem Accessoire und machten mögliche Frisuren vor. Die Klammer kann beispielsweise simpel mit einem Pferdeschwanz getragen werden. Sie verleiht der Frisur jedoch einen eleganteren und gleichzeitig entspannteren Look. Alternativ kann sie in einem Halb-Zopf anstelle eines Haargummis verwendet werden.

Es gibt also zahlreiche Frisuren, die einfach in herbstliche Looks eingebaut werden können und für etwas Abwechslung sorgen.