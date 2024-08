Herbrechtingen bei Ulm: Nach Spritztour mit Auto des Vaters – betrunkener 17-Jähriger baut Unfall

1 Zeugen hatten die Polizei verständigt. (Symbolbild) Foto: dpa/Silas Stein

Ein 17-Jähriger ohne Führerschein in Herbrechtingen bei Ulm hat am Sonntag einen Unfall mit dem Auto seines Vaters verursacht. Bei der Polizeikontrolle stellten die Beamten fest, dass der Jugendliche alkoholisiert war. Die Polizei erstattete Anzeige.











Ohne Führerschein, aber mit reichlich Alkohol war am Sonntag ein 17-Jähriger in Herbrechtingen nahe Ulm unterwegs. Wie die Polizei mitteilte, meldete ein Zeuge der Polizei um 5.30 Uhr einen Unfall in der Sudentenstraße. Dort war offenbar ein junger Autofahrer mit einem Suzuki in zwei ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkte Autos gekracht und konnte nicht mehr weiterfahren.