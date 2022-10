Pulse of Europe Stuttgart Russische Flüchtende machen geflohenen Ukrainerinnen Angst

Die proeuropäische Bürgerbewegung Pulse of Europe hat am Sonntag in Stuttgart eine Kundgebung abgehalten. Dabei hat eine Ukrainerin vor jungen Russen gewarnt, die vor der Mobilmachung Putins fliehen und nach Deutschland kommen.