Alle Infos zu den Tickets für Herbert Grönemeyer 2025 und was Sie bei den Konzerten erwartet, haben wir im Artikel zusammengefasst.

Herbert Grönemeyer spielt nächstes Jahr 3 Konzerte unter dem Motto „mittendrin – akustisch“. Mit dabei: Seine Band, ein Orchester und Unplugged-Versionen seiner Songs. Alle Infos zu den Tickets.

So viel kosten die Tickets in allen Städten

Tickets für die 3 Konzerte gibt es seit dem 4. Dezember um 10 Uhr bei Eventim. Der günstigste Preis liegt bei 79 Euro:

2. September 2025: Westfalenhalle in Dortmund (Tickets ab 79 €)

4. September 2025: Westfalenhalle in Dortmund (Tickets ab 89 €)

11. September 2025: Velodrom in Berlin (Tickets ab 80 €)

48 Stunden später nach dem Vorverkaufsstart bei Eventim bekommen Sie Tickets auch bei allen autorisierten Vorverkaufsstellen.

Über Herbert Grönemeyer

Herbert Grönemeyer ist ein deutscher Musiker, Sänger, Schauspieler und Musikproduzent. Er wurde am 12. April 1956 in Göttingen geboren und zählt zu den erfolgreichsten Künstlern in Deutschland. Grönemeyer ist bekannt für seine emotionalen Texte, die oft persönliche und gesellschaftliche Themen behandeln, sowie für seine markante Stimme. Zu seinen bekanntesten Liedern gehören „Männer“, „Mensch“, „Flugzeuge im Bauch“ und „Bochum“.