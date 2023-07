1 Das Hotel am Kappelberg in Fellbach wird vom Rems-Murr-Kreis in den nächsten Monaten als Unterkunft genutzt. Foto: Gottfried Stoppel

Um die Auslastung ihrer 80 Betten müssen sich die Betreiber des Hotels am Kappelberg in Fellbach in den nächsten Monaten keine Sorgen machen. Der Rems-Murr-Kreis mietet die Herberge komplett an.









Wer im Hotel am Kappelberg ein Zimmer buchen will, muss sich auf absehbare Zeit nach einer anderen Herberge für die Übernachtung umsehen. „Vorübergehend geschlossen“ steht schon jetzt bei der Eingabe der Hoteladresse in eine Internet-Suchmaschine zu lesen, ein freies Bett ist für auswärtige Gäste in den nächsten Wochen und Monaten an der Straße nach Rommelshausen nicht zu bekommen.