Herbe Niederlage der Werteunion: Meuthen zieht sich nach Wahlniederlage zurück

Nach der Schlappe bei den Landtagswahlen zieht sich Jörg Meuthen von seinen Ämtern in der Werteunion zurück. Vom Wahlergebnis für seine Partei zeigt er sich tief enttäuscht.
Der frühere AfD-Chef Jörg Meuthen, zuletzt stellvertretender Bundesvorsitzender der Kleinpartei Werteunion und Spitzenkandidat bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg, zieht sich einem Zeitungsbericht zufolge aus der aktiven Politik zurück. „Ich gebe alle Parteifunktionen auf, bleibe nur einfaches Parteimitglied“, sagte er der „Bild“-Zeitung.