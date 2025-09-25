Herbe Enttäuschung: Deutschland-Achter verpasst Finale bei Ruder-WM

Herbe Enttäuschung in Shanghai: Der Deutschland-Achter der Männer scheitert im Vorlauf und verpasst das erhoffte Finale. Bei den Frauen läuft es deutlich besser.
Shanghai - Der deutsche Männer-Achter hat nach einer enttäuschenden Leistung das angepeilte Finale bei der Ruder-Weltmeisterschaft in Shanghai verpasst. Bei schwierigen Windbedingungen im stark besetzten Vorlauf mit dem Olympia-Zweiten Niederlande und den Bronzemedaillengewinnern von Paris aus den USA reichte es für das Flaggschiff des deutschen Ruderverbandes nur zu Platz drei.