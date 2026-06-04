Herausforderung für Taxi-Branche: Offizieller Uber-Start in Ludwigsburg setzt Taxifahrer unter Druck

Uber mischt ab sofort die lokale Taxi-Branche auf. Einige Taxifahrer wollen mit dem amerikanischen Fahrdienstvermittler zusammenarbeiten – glücklich sind sie damit jedoch nicht.
„Man muss sich damit abfinden und versuchen, mit dem Markt mitzugehen.“ Mit diesen Worten reagiert Mehran Saghdoshpey, Vorstand der Taxizentrale Ludwigsburg, auf den Start von Uber in Ludwigsburg. Seit vergangener Woche vermittelt und wirbt die Plattform ganz offiziell für Fahrten in der Kreisstadt – und sorgt damit bei vielen lokalen Taxiunternehmen für gemischte Gefühle.