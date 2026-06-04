Herausforderung für Taxi-Branche: Offizieller Uber-Start in Ludwigsburg setzt Taxifahrer unter Druck

Uber mischt ab sofort die lokale Taxi-Branche auf. Einige Taxifahrer wollen mit dem amerikanischen Fahrdienstvermittler zusammenarbeiten – glücklich sind sie damit jedoch nicht.

„Man muss sich damit abfinden und versuchen, mit dem Markt mitzugehen.“ Mit diesen Worten reagiert Mehran Saghdoshpey, Vorstand der Taxizentrale Ludwigsburg, auf den Start von Uber in Ludwigsburg. Seit vergangener Woche vermittelt und wirbt die Plattform ganz offiziell für Fahrten in der Kreisstadt – und sorgt damit bei vielen lokalen Taxiunternehmen für gemischte Gefühle.

Auch wenn einige Taxiunternehmen mit der neuen Konkurrenz kooperieren wollen, wird Uber eine Konkurrenz darstellen und die lokalen Unternehmen vor Herausforderungen stellen. Unter anderem wegen der Provision, die die Taxifahrer in Richtung des amerikanischen Unternehmens zahlen müssen.

Was macht Uber besonders?

Bei Uber handelt es sich um eine digitale Plattform zur Vermittlung von Fahrten. Nutzer können sich in der App den Preis und die voraussichtliche Ankunftszeit anzeigen lassen und sich so ein passendes Fahrzeug bestellen. In Deutschland betreibt das Unternehmen keine eigenen Fahrzeuge, sondern arbeitet mit Taxi- und Mietwagenunternehmen zusammen.

Der entscheidende Unterschied liegt in der Preisgestaltung. Während Taxis an den behördlich festgelegten Taxitarif gebunden sind, können Mietwagenunternehmen ihre Preise selbst festlegen. Diese sogenannten UberX-Fahrten sind deshalb häufig günstiger als die sogenannten Uber-Taxis.

Kunden konnten den Dienst schon seit einiger Zeit in der Barockstadt abrufen, der offizielle Start mitsamt Marketing begann jedoch erst vergangene Woche. Uber sieht für dieses Geschäftsmodell ein großes Potenzial in Ludwigsburg: Nach Angaben des Unternehmens wurde die App in den vergangenen zwölf Monaten rund 165.000 Mal in der Barockstadt geöffnet. Für Deutschland-Chef Christoph Weigler ein Zeichen dafür, dass die Nachfrage nach dem Angebot vorhanden sei.

Kritik und Kooperation

Der Ludwigsburger Taxizentralen-Vorstand Mehran Saghdoshpey sieht im Geschäftsmodell von Uber eine schwerwiegende Benachteiligung für die Taxiunternehmen, die dadurch weniger konkurrenzfähig seien. Einerseits seien durch die Öffnung für die Mietwagen mehr Konkurrenten auf der Straße unterwegs. Andererseits bleibe für die Taxi-Unternehmen am Ende weniger Geld übrig als bei einer direkten Bestellung über die Taxizentrale. Denn pro Fahrt zahlt das Taxiunternehmen eine Provision von etwa 6 bis 15 Prozent an Uber.

Trotzdem arbeitet die Taxizentrale bereits seit Mitte 2025 mit Uber zusammen. Für Saghdoshpey ist es wichtig, „alle ins Boot zu holen, die sonst Aufträge wegnehmen würden“. Bisher würden sich die über Uber gebuchten Fahrten jedoch in Grenzen halten und kämen von Menschen aus dem Ausland, bei denen Uber schon etablierter sei. Oder von jüngeren Leuten, die den Dienst zum Beispiel gerne nachts nutzen.

Er wolle jetzt abwarten, wie sich das Ganze nach dem offiziell beworbenen Start von Uber in Ludwigsburg entwickele. Vor allem, wenn Uber mehr nicht tarifgebundene Fahrten über die App abwickelt – und damit Preisunterschiede zu Tage treten.

„Aber wer macht sich keine Sorgen um die Zukunft?“, sagt Saghdoshpey. Im Allgemeinen sei die Taxinachfrage nach Corona durch mehr Homeoffice und Videokonferenzen zurückgegangen. Auf der anderen Seite wird die Bevölkerung auch älter, und ältere Leute würden laut Saghdoshpey öfter ein Taxi rufen.

Nicht alle Taxi-Unternehmen steigen mit ein

Auch Sabawoon Sadiqi von City Taxi Ludwigsburg merkt, dass die Zahl der Fahrten mittlerweile zurückgeht. Anders als Saghdoshpey arbeitet er allerdings nicht mit Uber zusammen. Für ihn würde sich das finanziell aufgrund der Provisionen nicht rechnen, wie er erklärt. Stattdessen setzt er weiterhin auf die Google-Suche, Stammkunden und Laufkundschaft.

Er ärgert sich besonders über die neue Konkurrenz der Mietwagen, die sich aus seiner Sicht teils nicht an geltendes Recht hält. Denn für Mietwagen gilt, wie der Bundesgerichtshof erst am Mittwoch erneut bestätigte, die sogenannte Rückkehrpflicht.

Demnach müssen die Fahrzeuge nach einer Fahrt grundsätzlich zu ihrem Betriebssitz zurückkehren, sofern sie keinen neuen Auftrag haben. Sadiqi kritisiert jedoch, dass dies in der Praxis nicht immer eingehalten werde und auch in Ludwigsburg vereinzelt Mietwagen an der Straße auf Laufkundschaft warten würden. Das schmälere seinen möglichen Kundenkreis.

Die größten Sorgen macht er sich jedoch um seine Mitarbeiter. Wenn die Zahl der Fahrten weiter zurückgehe und der Konkurrenzdruck steige, werde es für viele Unternehmen zunehmend schwieriger, den Status quo zu halten.

Bedenken auch von offizieller Seite

Auch das Landratsamt Ludwigsburg äußert Bedenken zum offiziellen Uber-Start. „Für das Taxi- und Mietwagengewerbe werden sich die Bedingungen auf dem Markt durch die Konkurrenzsituation wohl verschärfen“, heißt es von der Presseabteilung des Landratsamtes. Grundsätzlich begrüße man jedoch Maßnahmen, die die Mobilität verbessern.

Der Uber-Start bringt also nicht nur mehr Auswahl für Fahrgäste mit sich, sondern auch zusätzlichen Druck auf lokale Unternehmen, die sich immer mehr auf solche digitale Vermittlungsdienste einstellen müssen, damit sie konkurrenzfähig bleiben und keine Kunden verlieren. Wie sich die Uber-Nutzung nach dem nun offiziell angekündigten Start entwickelt, bleibt abzuwarten.