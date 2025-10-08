Bei einem ihrer jüngsten Auftritte war Sängerin und Schauspielerin Mandy Moore kaum wiederzuerkennen. Der "This Is Us"-Star wirkte auch im Gesicht deutlich schmaler als sonst.

Für Sängerin und Schauspielerin Mandy Moore (41) war es bislang kein leichtes Jahr. Anfang 2025 verlor die Mutter dreier Kinder bei der verheerenden Feuersbrunst in Los Angeles ihr Zuhause und berichtete zuletzt von Problemen und bürokratischen Hürden beim geplanten Wiederaufbau. Nun sorgt Moore erneut für Schlagzeilen: Bei einem öffentlichen Auftritt in L.A. war sie kaum wiederzuerkennen und wirkte im Gesicht deutlich schlanker als sonst.

"Das ist doch nicht Mandy Moore!" Anlass waren die Inspiration Awards. Zu der Preisverleihung erschien Moore in einer cremefarbenen Bluse samt schwarzem Minirock. Dazu legte sie knallroten Lippenstift auf und überraschte mit dunkel nachgezogenen Augenbrauen.

Ihr neuer Look stieß in sozialen Netzwerken auf überraschte Reaktionen, wie die britische "Daily Mail" berichtet. "Ich weigere mich zu glauben, dass sie das ist", kommentierte etwa ein Nutzer. Eine weitere Person erklärte "Ich musste sie googeln, um sicherzugehen, dass ich nicht verrückt bin, denn ich dachte mir: 'Das ist doch nicht Mandy Moore!'"

Horrorjahr mit Verlust ihres Zuhauses

Moore durchlebte zu Beginn des Jahres eine persönliche Tragödie, als ihr Heim in Altadena, einem Vorort von Los Angeles, den verheerenden Waldbränden zum Opfer fiel, bei denen fast 20.000 Gebäude zerstört oder teilweise stark beschädigt wurden.

In einem Instagram-Beitrag zeigte Moore damals die apokalyptischen Zustände vor Ort und trauerte um ihre Wohngegend: "Ich bin schockiert und fühle mich taub für all das, was so viele verloren haben, einschließlich meiner Familie. Die Schule meiner Kinder ist weg. Unsere Lieblingsrestaurants, dem Erdboden gleichgemacht. Auch so viele Freunde und Angehörige haben alles verloren."

Im Mai dieses Jahres erklärte der "This Is Us"-Star dann in einer Instagram-Story: "Es ist zum Verrücktwerden und herzlos ... die endlosen Hürden und sinnlosen Vorschriften, die die Stadt Los Angeles Brandopfern auferlegt, die wieder aufbauen und ihr Leben zurückgewinnen wollen."