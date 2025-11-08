Jasmin Wagner spricht offen über die Erkrankung ihrer Mutter. In einem Interview verrät die Sängerin, wie sie den Alltag zwischen Pflege, Familie und Karriere meistert - und dass ihre kleine Tochter der größte Antrieb für die Genesung ihrer Mutter ist.
Seit dem Sommer macht Jasmin Wagner, vielen noch als Blümchen bekannt, kein Geheimnis daraus: Ihre Mutter ist schwer erkrankt. Die 45-Jährige sagte sogar ihr geplantes Abschiedskonzert in Hamburg ab, um sich ganz der Pflege widmen zu können. Nun gewährt sie im RTL-Interview einen ehrlichen Einblick in ihren Alltag als pflegende Tochter - mit Worten voller Stärke und Zuversicht.