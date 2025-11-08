Jasmin Wagner spricht offen über die Erkrankung ihrer Mutter. In einem Interview verrät die Sängerin, wie sie den Alltag zwischen Pflege, Familie und Karriere meistert - und dass ihre kleine Tochter der größte Antrieb für die Genesung ihrer Mutter ist.

Seit dem Sommer macht Jasmin Wagner, vielen noch als Blümchen bekannt, kein Geheimnis daraus: Ihre Mutter ist schwer erkrankt. Die 45-Jährige sagte sogar ihr geplantes Abschiedskonzert in Hamburg ab, um sich ganz der Pflege widmen zu können. Nun gewährt sie im RTL-Interview einen ehrlichen Einblick in ihren Alltag als pflegende Tochter - mit Worten voller Stärke und Zuversicht.

"Ich bin wahnsinnig stolz auf meine Mutter", erklärt Wagner im Gespräch. Eine Krankheit bedeute viele äußere Einflüsse, Fremdbestimmung und tiefgreifende Veränderungen im Leben. Doch ihre Mutter gehe damit beeindruckend stark um. "Wir sind auf einem wahnsinnig guten Weg. Und wir dürfen hoffen. Und wenn man krank ist und hoffen darf, dann hat man echt viel", so die Sängerin.

Zwischen Pflicht und persönlichen Momenten

Auch wenn Jasmin Wagner bei öffentlichen Terminen auf der Bühne steht, kreisen ihre Gedanken ständig um ihre Mutter. "Ich bin ständig in Kontakt, begleite sie und bereite viel vor für sie. Wenn man krank ist, kann man nicht sein eigener Manager sein - das bin ich gerne", beschreibt sie ihre Rolle.

Dennoch sei es wichtig, zwischendurch einen Abend für sich zu haben: "Es ist schön, mal raus zu sein aus all den Pflichten, die auf meinen Schultern lasten." Auch ihrer Mutter tue es gut zu wissen, dass ihre Tochter Momente der Leichtigkeit erlebt. "Das entlastet sie wiederum. Also, es ist für alle gesorgt."

Neben der Sorge um ihre Mutter kümmert sich Wagner auch um ihre kleine Tochter, die im November 2022 zur Welt kam. Das Kind sei inzwischen der größte Antrieb für ihre Mutter, wieder gesund zu werden. "Für sie war immer nur wichtig, Oma zu werden. Sie hat gesagt: 'Was soll das mit dieser ganzen Arbeit, mit diesen ganzen Konzerten? Schau mal, dass du eine Familie gründest.' Und sie musste lange warten. Aber jetzt ist sie natürlich die glücklichste Oma", erzählt Wagner.

Abschied verschoben - Familie geht vor

Im Frühjahr 2025 hatte Jasmin Wagner ihr Karriereende angekündigt: "Jetzt ist es Zeit, den Boomerang ein letztes Mal fliegen zu lassen." Drei Jahrzehnte nach ihren ersten Erfolgen als Blümchen wollte sie sich mit einem großen Abschlusskonzert in Hamburg verabschieden - dem "Letzten Rave" im November 2025. Doch Mitte August sagte sie die Show ab, um sich ganz um ihre Mutter kümmern zu können.