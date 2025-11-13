Der Tod ihres Vaters, die Scheidung von Sacha Baron Cohen, ein großer Umzug: Isla Fisher hat schwierige Jahre hinter sich, ist nun aber in ihrem neuen Zuhause angekommen.

Für Isla Fisher (49) waren die vergangenen Jahre alles andere als einfach. Nach gut 13 Jahren Ehe reichten sie und ihr damaliger Ehemann Sacha Baron Cohen (54) im Jahr 2023 die Scheidung ein. Im selben Jahr starb ihr Vater Brian. Heute lebt sie mit ihren Kindern in einem neuen Zuhause in London - und sie ist offenbar endlich angekommen.

Darum hat Isla Fisher "ein bisschen geweint" Gute hundert Häuser habe sie sich angesehen, bevor sie sie ihr Zuhause gefunden hatte, berichtet "Elle Decoration". Fisher erzählt, wie "ein neues Leben von Grund auf aufzubauen, zumindest emotional, eine Herausforderung war, aber auch sehr lohnenswert".

Als die von ihr gewählten Einrichtungsgegenstände ankamen, "habe ich ein bisschen geweint, weil es das erste Mal war, dass ich als alleinstehende Frau in meinem eigenen Zuhause lebte", erinnert sie sich. Aber sie "genieße diese neue Version" ihres Lebens. In ihrem Heim habe sie einen Zufluchtsort, an den sie sich mit ihren Kindern und Haustieren zurückziehen kann. "Ich muss in meinem Haus keine Partys mehr feiern", sagt sie. "Ich liebe es, ein Bad zu nehmen. Ich zünde ein paar Kerzen an, hole meinen Laptop und schaue mir etwas auf Netflix an." Aufregender werde es in ihrem Zuhause nicht.

Im April 2024 hatten Baron Cohen und Fisher öffentlich gemacht, dass sie nach rund 20 Jahren Beziehung und etwa 13 Jahren Ehe bereits 2023 die Scheidung eingereicht hatten. "Nach einem langen Tennismatch, das über zwanzig Jahre gedauert hat, legen wir nun endgültig die Schläger nieder", teilten beide damals in einem Statement mit. Erst in diesem Juni wurde die Scheidung des Ex-Paares rechtskräftig. "Wir sind stolz auf das, was wir gemeinsam erreicht haben", erklärten sie. Die beiden wollten demnach Freunde bleiben und sie wollten sich um das Wohl der drei gemeinsamen Kinder kümmern.