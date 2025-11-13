Der Tod ihres Vaters, die Scheidung von Sacha Baron Cohen, ein großer Umzug: Isla Fisher hat schwierige Jahre hinter sich, ist nun aber in ihrem neuen Zuhause angekommen.
Für Isla Fisher (49) waren die vergangenen Jahre alles andere als einfach. Nach gut 13 Jahren Ehe reichten sie und ihr damaliger Ehemann Sacha Baron Cohen (54) im Jahr 2023 die Scheidung ein. Im selben Jahr starb ihr Vater Brian. Heute lebt sie mit ihren Kindern in einem neuen Zuhause in London - und sie ist offenbar endlich angekommen.