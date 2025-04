Herausfinden, was in einem steckt: Michael Bolton spricht erstmals über seine Diagnose Hirntumor

Im Januar 2024 schockte Schmusesänger Michael Bolton seine weltweite Fan-Gemeinde. Der 72-Jährige gab bekannt, an einem Hirntumor erkrankt zu sein. Gegenüber dem US-Magazin "People" sprach der Sänger jetzt erstmals ausführlich und offenherzig über seine momentane Lebenssituation. "Der Herausforderung zu unterliegen, ist keine Option. Man wird sehr schnell in einen Zweikampf hineingezogen. Ich denke, so findet man heraus, was in einem steckt", sagt der kämpferisch klingende US-Amerikaner zu seiner Krebsdiagnose und -erkrankung.

Michael Bolton ist "ein Cheerleader für sich selbst"

Bei Bolton wurde im Dezember 2023 ein Hirntumor operativ entfernt. Eine zweite Hirn-OP war gleich drauf, im Januar des Folgejahres, aufgrund einer Infektion nötig. Danach folgten Strahlen- und Chemotherapie. Alle zwei Monate wird nun ein Scan erstellt, um sicherzustellen, dass der Tumor nicht zurückkehrt. Gegenwärtig ist das zwar nicht der Fall, aber die Rückfallquote für Boltons Art von Krebserkrankung liegt laut des Berichts des US-Magazins bei etwa 90 Prozent.

Lesen Sie auch

Der Sänger wolle bewusst nicht über seine Prognose informiert werden. Zeit verbringt er stattdessen mit seinen drei Töchtern und sechs Enkelkindern. So würden regelmäßig Familienquizabende stattfinden. "Wir sitzen im selben Boot, und das war's", erklärt Tochter Taryn diesbezüglich.

Bolton meditiert täglich und spielt so oft wie möglich Golf. Auch Gesangsunterricht und Stimmtherapie absolviert er weiterhin. "Ich glaube, wir entwickeln Fähigkeiten und Problemmanagement und lernen, wie man das Beste aus einer schlechten Situation macht. Man muss ein Cheerleader für sich selbst sein", blickt er selbstreflektiert auf seine gegenwärtige Situation.

Mit Künstlernamen zum Erfolg

Michael Bolton versuchte zunächst, unter seinem Geburtsnamen Michael Bolotin in der Musikwelt Fuß zu fassen. Ende der 1970er Jahre war er Mitglied der Heavy-Metal-Band Blackjack, ab 1983 trat er als Michael Bolton auf. 1987 gelang ihm schließlich der Durchbruch als Solo-Künstler. Seine größten Hits sind "How Am I Supposed to Live Without You" (1989), seine Version von "When a Man Loves a Woman" (1991) und "Said I Loved You... But I Lied" (1993). Er wurde mehrfach ausgezeichnet. So gewann er zwei Grammys und sechs American Music Awards.