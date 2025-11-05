Nach drei Staffeln ist Schluss: Henry Cavill hat seine ikonische Rolle als Geralt von Riva abgelegt. In Staffel 4 übernimmt Liam Hemsworth – und die Serie liefert gleich zu Beginn eine Erklärung dafür.
Seit dem 30. Oktober 2025 läuft die vierte Staffel von „The Witcher“ auf Netflix – und sie bringt den größten Umbruch in der Geschichte der Serie. Henry Cavill, der den Hexer Geralt von Riva in den ersten drei Staffeln verkörperte, ist ausgestiegen. Stattdessen übernimmt Liam Hemsworth die Hauptrolle.