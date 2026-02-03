Henrietta wieder zuhause: Ein Huhn reist durch München

Mehrere Tage nach einer großen Reise und einer Übernachtung bei der Bundespolizei ist Huhn Henrietta wieder zu Hause. Nun ist auch klar, wie das reiselustige Tier entwischt ist.
Ein reiselustiges Huhn ist als blinder Passagier in die Münchner City gefahren und dort am Hauptbahnhof schließlich von der Polizei gerettet worden. Vier Tage nach dem Ausflug kam Huhn Henrietta am Nachmittag wieder bei seiner Besitzerin im Stadtteil Moosach an. „Die Dame hat sie gerade abgeholt“, sagte Gerhard Wendl vom Vogelnotruf Olching, der sich in den vergangenen Tagen um das gefiederte Tier gekümmert hatte. Zunächst hatte der „SWR“ berichtet.