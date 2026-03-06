Henning Wehland: Diese Dinge lernte der Sänger durch Therapie

Am 6. März veröffentlicht die deutsche Rockband H-Blockx ihr neues Album "Fillin the Blank". Im Interview spricht Frontmann Henning Wehland über seine seine überwundende Alkoholsucht und erinnert an einige der prägendsten Momente in seiner Karriere.
Mit ihrem Debütalbum "Time to Move" landeten H-Blockx Anfang der 1990er einen echten Hit. Die Platte katapultierte die Münsteraner Crossover-Band über Nacht ins Rampenlicht. Mit energiegeladenen Tracks wie "Risin' High" und "Move" brachten sie die Festivalbühnen zum Beben. 2024 feierten sie ihr 30-jähriges Jubiläum mit einer restlos ausverkauften Tour und meldeten sich kurz darauf mit dem Song "Fallout"zurück - ihrer ersten neuen Single seit zwölf Jahren. Nun steht am 6. März das achte Studioalbum "Fillin The Blank" in den Startlöchern. 14 Jahre nach ihrer letzten LP knüpft die Band damit klanglich an die Wurzeln ihres Erfolgs an.