Henkersfest in Stuttgart

9 Beliebter Treffpunkt: das Henkersfest in Stuttgart-Mitte. Foto: Andreas Rosa

Das Henkersfest hat am Freitag wieder zahlreiche Stuttgarter ins Freie gelockt. Auf dem Wilhelmsplatz wurde bei Musik und hochsommerlichen Temperaturen gefeiert.

Stuttgart - Das Henkersfest ist auch am Freitag zum Besuchermagnet geworden. Trotz der hochsommerlichen Temperaturen kamen zahlreiche Stuttgarter. Auf dem Wilhelmsplatz wurde gemeinsam bei Livemusik von „Jake & The Convolution“ und „Giirl“ gefeiert.

Auch kulinarisch kam niemand zu kurz, Gegrilltes, Italienisches oder Flammkuchen standen unter anderem zur Auswahl. An den vier Veranstaltungstagen wird mit rund 50.000 Besuchern gerechnet. Am Samstag wird noch einmal bis in den späten Abend gefeiert.

