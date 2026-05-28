Ministerpräsident Hendrik Wüst verleiht am 2. Juni den Verdienstorden des Landes NRW. Unter den 15 Geehrten sind "Lindenstraße"-Schöpfer Hans W. Geißendörfer, Darsteller Georg Uecker und Schauspieler Ralph Morgenstern.
Am 2. Juni verleiht Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (50) in der Düsseldorfer Staatskanzlei den Verdienstorden des Landes. Das geht aus der offiziellen Einladung hervor. Unter den 15 Ausgezeichneten finden sich drei Namen, die untrennbar mit einem der prägendsten Kapitel der deutschen Fernsehgeschichte verbunden sind: Hans W. Geißendörfer (85), Georg Uecker (63) und Claus Vinçon (69).