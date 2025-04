1 Die Polizei bittet um Hinweise zu Tat und Verursacher. Foto: dpa/Friso Gentsch

Ein hoher Sachschaden ist am Wochenende entstanden, als eine unbekannte Person den Lack eines geparkten Autos beschädigte. Die Polizei sucht Zeugen.











Vermutlich mit einem spitzen Gegenstand hat am Wochenende eine unbekannte Person einen an der Hemminger Sporthalle geparkten Audi zerkratzt. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von rund 4000 Euro.