Für begabte Grundschüler soll es künftig mehr Angebote geben.

Mit etwas Glück hat Hemmingen bald eine Hector Kinderakademie. Von dem bundesweit einzigartigen Förderprogramm profitieren besonders begabte und hochbegabte Grundschüler im Landkreis.









Hemmingen - Es wäre die erste im Strohgäu und die vierte im Landkreis: Die Hemminger Grundschule möchte vom nächsten Schuljahr an eine Hector Kinderakademie anbieten. Damit sollen besonders begabte und hochbegabte Grundschüler zusätzlich zum Unterricht gefördert werden, indem sie am Nachmittag, am Samstag oder in den Ferien speziell für sie entwickelte Kurse besuchen. Dabei handelt es sich um viele Angebote in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik (MINT) und einige in Kunst und Sprache.