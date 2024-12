1 Die Polizei ermittelt. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Eine unbekannte Person beschädigt am Donnerstagnachmittag, 5. Dezember, auf einem Parkplatz in Hemmingen ein Fahrzeug. Sie kümmert sich nicht um den Schaden – der ist beträchtlich.











Eine unbekannte Person hat am Donnerstagnachmittag ein Fahrzeug auf einem Parkplatz eines Supermarkts in der Freiherr- von Varnbüler-Straße in Hemmingen beschädigt. Laut Polizei muss der oder die Unbekannte zwischen 14.15 Uhr und 14.30 Uhr vermutlich beim Ausparken einen Mercedes beschädigt haben.