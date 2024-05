8 In Hemmingen hat am Mittwoch ein Auto gebrannt. Foto: KS-Images.de /Andreas Rometsch

Ein Mercedes fängt auf einen Parkplatz in Hemmingen Feuer und brennt vollständig aus. Der Skoda, der daneben steht, wird ebenfalls beschädigt. Wie kam es zu dem Brand?











In Hemmingen im Kreis Ludwigsburg ist am Mittwoch ein Mercedes-Benz ausgebrannt und hat dabei einen danebenstehenden Skoda beschädigt. Wie die Polizei berichtet, hatte der 25 Jahre alte Fahrer des Mercedes seinen Wagen gegen 16 Uhr auf dem Parkplatz eines Unternehmens in der Patronatstraße abgestellt. Als er bemerkte, dass es aus dem Motorraum rauchte, öffnete er die Motorhaube. In der Folge entwickelte sich im Bereich des Unterbodens unter dem Motorblock ein Brand. Wegen der immer größer werdenden Flammen schlug das Feuer auf den nebenstehenden Skoda über.