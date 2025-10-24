Hemmingen feiert: Der Bürgermeister ist auch Schlossherr

1 Das Varnbüler’sche Schloss ist ein wahrlich herrschaftlicher Arbeitsplatz für die Hemminger Verwaltung. Foto: Simon Granville

Seit vier Jahrzehnten befindet sich das Hemminger Rathaus in einem Schloss. Grund genug, das Gebäude an diesem Wochenende mit besonderen Führungen zu präsentieren.











Seit vier Jahrzehnten – genau seit dem 26. Oktober 1985 – befindet sich die Hemminger Gemeindeverwaltung im historischen Varnbüler’schen Schloss. Zum Jubiläum lädt die Gemeinde die Bürger zu einem Tag der offenen Tür ein. An diesem Sonntag, 26. Oktober, können Interessierte von 14 Uhr an einen Blick in die historischen Räumlichkeiten des Schlosses werfen.