1 Der Verdächtige ließ sich von der Polizei widerstandslos vorläufig festnehmen. (Symbolfoto) Foto: dpa/Carsten Rehder

In Hemmingen schieß ein 55-Jähriger mit einer Gaspistole aus einem Auto. Die verständigte Polizei kann den Mann in seiner Wohnung antreffen. Auch diverse Schusswaffen kommen dort zum Vorschein.

Hemmingen - Zeugen haben am Dienstagabend, gegen 22.30 Uhr, einen 55-Jährigen beobachtet, der in Hemmingen (Kreis Ludwigsburg) mit einer Gaspistole aus einem VW heraus in die Luft geschossen hat. Daraufhin verständigten sie die Polizei.

Beamte fanden laut Bericht der Polizei das verlassene Auto des Mannes in der Bahnhofstraße. Ein Zeuge wies darauf hin, dass der Mann zurück in seine Wohnung gegangen sei. Dort trafen die Beamten ihn an. Der 55-Jährige öffnete nach dem Klingeln die Tür und ließ sich widerstandslos vorläufig festnehmen. Mit dem Transport in eine psychiatrische Einrichtung war der Mann einverstanden. Offenbar befand er sich in einer psychischen Ausnahmesituation.

In der Wohnung des Mannes stellten die Beamten knapp 50 verdächtige Gegenstände fest – darunter Armbrüste, Bögen, Messer sowie passende Munition. Die aufgefundenen Gegenstände wurden sichergestellt. Nun muss ermittelt werden, ob der Mann, der im Besitz einer waffenrechtlichen Erlaubnis ist, diese legal besitzt.