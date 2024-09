Kent, Haifisch, Tab & Co

1 Hemdkragen gibt es in vielen Varianten. Foto: G-Stock Studio/Shutterstock

Der Hemdkragen ist ein wichtiges Detail in der Herrenmode. Unterschiedliche Kragenformen schaffen eine Vielzahl an Stilen, die vom eleganten Businesslook bis hin zum lässigen Freizeitoutfit reichen.











Link kopiert



Die Wahl des richtigen Hemdkragens spielt eine entscheidende Rolle für den Gesamteindruck eines Outfits. Verschiedene Kragenarten verleihen einem Hemd nicht nur unterschiedliche Stile, sondern beeinflussen auch, wie formell oder leger ein Look wirkt. Ob im Business-Alltag, bei besonderen Anlässen oder in der Freizeit – der Kragen eines Hemdes trägt maßgeblich zum Ausdruck von Persönlichkeit und Modebewusstsein bei. Von klassischen Schnitten bis hin zu modernen Interpretationen bietet die Herrenmode eine breite Auswahl an Kragenformen, die jedem Anlass und Geschmack gerecht werden.