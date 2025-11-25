Helmut Lachenmann wird 90: Ohren auf auch für Ungewohntes – zum 90. Geburtstag des großen Komponisten

Am 27. November wird der in Stuttgart geborene Komponist Helmut Lachenmann 90. Seine Musik verweigert das Gewohnte und definiert Schönheit völlig neu.
Es quietscht, knarzt, schabt, reibt, zupft, zerrt. Soll das etwa Musik sein? Das Publikum, wiewohl in Donaueschingen, also an ungewöhnliche Klänge gewöhnt, traut seinen Ohren nicht. Hat seinen Wilhelm Busch verinnerlicht („Musik wird störend oft empfunden, dieweil sie mit Geräusch verbunden“) und pfeift und buht schon bei den ersten Takten. 1980 wird Helmut Lachenmanns „Tanzsuite mit Deutschlandlied“ bei den Donaueschinger Musiktagen uraufgeführt, und es gehört zu den Legenden der Neuen Musik, dass damals der Komponist selbst aufstand und die Aufführung abbrach. „Stopp!“, sagte Lachenmann. „Bitte hören Sie erst das Stück zu Ende und protestieren danach.“