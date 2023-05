1 Hat sich immer wieder für Bürgermeisterposten beworben: Helmut Epple. Foto: Simon Granville/

Jetzt wird es eng für den Weissacher Helmut Epple: Anfang Februar muss der 65-Jährige ins Gefängnis. Bekannt wurde er als Bürgermeister-Kandidat – und wegen vieler juristischer Auseinandersetzungen.









Die Aufgabe, die Tizian Seidle vor kurzem im Amtsgericht Leonberg hatte, gehört nicht zu den klassischen eines Staatsanwaltes. Doch da die Ladung zum Haftantritt von der Justizvollzugsanstalt Konstanz an Helmut Epple als unzustellbar zurückgekommen war, ergriff Seidle die sich bietende Chance. An dem Tag war Epple wieder mal zu einem Termin am Amtsgericht – und Seidle drückte dem 65-Jährigen die Ladung einfach in die Hand. Epple konnte nicht mehr ausweichen. Er muss, wie die Staatsanwaltschaft Stuttgart bestätigt, seine eineinhalbjährige Haftstrafe nun Anfang Februar antreten. Epple selbst kommentiert auf Nachfrage unserer Zeitung, dass es immer noch Rechtsmittel gebe.