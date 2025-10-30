Hellmut Hattler im Theaterhaus: Fulminante Geburtstagsfeier von der Legende am Bass

Der Mann ist eine Legende in der deutschen Musiklandschaft: Hellmut Hattler hat den Bass quasi neu erfunden. Zur Geburtstagsfeier im Theaterhaus zeigt er sich lebendiger denn je.
Lässig hüpft Hellmut Hattler auf der Bühne, blödelt rum, schaut Sängerin Fola Dada ins Gesicht und schneidet Grimassen. Dann greift er in seinen Bass und zeigt mit unglaublicher Technik, was sich aus diesem Instrument herausholen lässt. Was für eine Party! Hellmut Hattler ist inzwischen 73 Jahre, feiert mit seinem Projekt Hattler den 25. Geburtstag auf der Bühne des Theaterhauses – und reißt das Publikum, meist in ähnlichem Jahrgang, mit seiner Dynamik komplett mit.