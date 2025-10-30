Hellmut Hattler im Theaterhaus: Fulminante Geburtstagsfeier von der Legende am Bass

Der Mann ist eine Legende in der deutschen Musiklandschaft: Hellmut Hattler hat den Bass quasi neu erfunden. Zur Geburtstagsfeier im Theaterhaus zeigt er sich lebendiger denn je.

Lässig hüpft Hellmut Hattler auf der Bühne, blödelt rum, schaut Sängerin Fola Dada ins Gesicht und schneidet Grimassen. Dann greift er in seinen Bass und zeigt mit unglaublicher Technik, was sich aus diesem Instrument herausholen lässt. Was für eine Party! Hellmut Hattler ist inzwischen 73 Jahre, feiert mit seinem Projekt Hattler den 25. Geburtstag auf der Bühne des Theaterhauses – und reißt das Publikum, meist in ähnlichem Jahrgang, mit seiner Dynamik komplett mit.

Die Geburtstagskapelle (von links) Torsten de Winkel, Fola Dada, Oliver Rubow und Hellmut Hattler Foto: Lichtgut / Ferdinando Iannone Hellmut Hattler ist eine deutsche Legende am Bass, über Jahrzehnte zeigte der Künstler neue musikalische Wege neben dem Mainstream auf – zwischen Jazz, Rock, Elektronikmusik und Pop. Kraan war sein erstes großes Ding, manch einer der ergrauten Besucher im Theaterhaus dürfte sich vielleicht noch an Auftritte in den siebziger Jahren im Gustav-Siegle-Haus erinnert haben. Hattler verkörpert Musikgeschichte. Nach Kraan und anderen Ausflügen kam Tab Two und vor 25 Jahren dann das Projekt Hattler. Mit der Stuttgarter Sängerin Fola Dada, dem Stuttgarter Schlagzeuger Oli Rubow (Hattler: „Die Seele der Kapelle“) und Gitarrist Torsten de Winkel zeigte er nun im Theaterhaus, wohin der Weg geführt hat: Zu einer Musik, die in keine Schublade passt, die fröhlich mit den Genres spielt und unglaublich viele Facetten aufweist.

Raum für individuelle Klasse

Im Theaterhaus zeigt sich dies vor gut 250 Fans schnell. Mit „Happy Birthday Baby“, „All Rite“ und „Scion“ startet die Band lässig in den Abend. Die Gitarren halten sich, was Wunder, bei Hattler nie zurück. Sie lassen aber viel Raum für die Stimme von Fola Dada für einen harmonischen Auftakt. Wunderbar gipfelt dies in „Waiting“, einem ersten Höhepunkt im Konzert, bei dem die Gitarren härter klingen, die Stimme glanzvoll dagegenhält, das Schlagzeug mit viel Druck die Extreme vereint. Das ist großes Kino.

Bei „Salaud“ und „Nachtstrom“ blitzen die experimentellen Seiten des Hellmut H. auf, hier wird’s wilder, mit dem Solo von Torsten de Winkel zeigen die Musiker, was handwerklich möglich ist, Bass und Schlagzeug stoßen dazu. In der Summe zeigt sich hier aufs Schönste, wie das Projekt gewachsen ist: Jeder Solist erhält hier seinen Raum, dennoch verbindet sich diese individuelle Klasse fast spielerisch zu einem Ganzen.

Fola Dada Foto: Lichtgut / Ferdinando Iannone

Dieser so spannende Wechsel setzt sich fort – mit „The Terrace“, „Swipe Not What You“ und „Think“, den Sprints der Gitarren mit außergewöhnlichen Bass-Soli, folgt die Stimme von Fola Dada immer wieder mit ruhigen Momenten, am Ende wippt der ganze Saal mit. „Dimitri“ und „Dehli News“ bringen dann noch mehr neue Klänge und Ausflüge in die Weltmusik, Torsten de Winkel beherrscht nicht die E-Gitarre, sondern auch die E-Sitar. Höhepunkt ist dann „New I.D.“, zum erwähnten Mix kommen noch ein Schuss Hip-Hop und eine Brise Pop. Das reißt nicht nur die Zuhörer von den Sitzen, das ist einfach verdammt gut gemachte Musik.

Perfekt komponierter Abend

Bei „Fine Days“ in der Zugabe zeigen Fola Dada und Hellmut Hattler einen feinen Dialog, Gesang und Bass spielen miteinander. Blödeln. Zeigen ihre unbändige Freude an der Musik. Mit „So low“ verabschiedet sich das Quartett ruhig in den Abend. Der brillante Rahmen für das knapp zweistündige, perfekt durchkomponierte Konzert.

Die Setlist:

HAPPY BIRTHDAY BABY

ALL RITE

SCION

WAITING

SUNNY JAY

SALAUD

NACHTSTROM

SOLO TORSTEN DE WINKEL

THE TERRACE

SWIPE NOT WHAT YOU THINK

DIMITRI

DELHI NEWS

NEW I.D.

Zugaben:

FINE DAYS

SO LOW