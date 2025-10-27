Ein Kleid mit Blumenprint, ein extravaganter Hut und grüne Strümpfe mit Marienkäfermuster: Pamela Anderson sorgt mal wieder für Aufsehen.
Dass sich Pamela Anderson (58) modisch neu erfunden hat, zeigt sie seit Monaten. Nun präsentierte die 58-Jährige erneut ein Outfit, das für Gesprächsstoff sorgt. Bei einer Veranstaltung in New York City erschien die Schauspielerin in einem weiten Kleid von Magnolia Pearl und einem passenden Blumenhut. Das Event mit Garten-Thema soll Medienberichten zufolge von ihrer Hautpflegemarke abgehalten worden sein.