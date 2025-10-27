Dass sich Pamela Anderson (58) modisch neu erfunden hat, zeigt sie seit Monaten. Nun präsentierte die 58-Jährige erneut ein Outfit, das für Gesprächsstoff sorgt. Bei einer Veranstaltung in New York City erschien die Schauspielerin in einem weiten Kleid von Magnolia Pearl und einem passenden Blumenhut. Das Event mit Garten-Thema soll Medienberichten zufolge von ihrer Hautpflegemarke abgehalten worden sein.

Pamela Anderson kombinierte das helle Outfit mit Blumenmuster mit grünen Strümpfen mit Marienkäfermuster und braunen, spitzen Pumps. Wie bereits bei zahlreichen Events in den vergangenen Jahren verzichtete sie auf Make-up. Dafür war ihre neue Haarfarbe unter der Kopfbedeckung zu sehen.

Neue Haarfarbe

Pamela Anderson hatte sich schon Anfang Oktober auf der Paris Fashion Week mit dem neuen Look gezeigt. Sie besuchte die Modenschau von Tom Ford und überraschte dort mit kupferrotem Haar, das sie im Pixie Cut präsentierte. Ihre zuvor noch blonden Haare trägt sie bereits seit Monaten in kürzeren Frisuren.

Der Ex-"Playboy"-Star hatte sich in letzter Zeit immer weiter verändert. Nachdem sie in der Vergangenheit häufig mit extrem voluminösem Haar, vollen Lippen und dramatischem dunklen Augen-Make-up auftrat, erscheint sie nun auf Events meist ohne Make-up. In Interviews erzählte sie, dass ihr Verzicht darauf nicht nur eine Beauty-Entscheidung war, sondern auch eine persönliche Befreiung. "Ich wollte mich daran erinnern, wer ich wirklich bin", verriet sie 2023 in Paris.

Neuer Karrierehöhepunkt für den ehemaligen "Baywatch"-Star

In ihrer Karriere erlebt Pamela Anderson, die in den 1990er Jahren durch die Serie "Baywatch" berühmt wurde, währenddessen einen neuen Höhenflug. Sie erhielt für ihre Hauptrolle in "The Last Showgirl" vergangenes Jahr großen Beifall von den Kritikern und heimste einige Nominierungen renommierter Filmpreise ein. Unter anderem für den Golden Globe als beste Hauptdarstellerin in einem Drama ging sie ins Rennen. Dieses Jahr war sie in "Die nackte Kanone" in den Kinos zu sehen.