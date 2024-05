1 Der Iranische Präsident Ebrahim Raisi war am Sonntag offenbar an Bord eines abgestürzten Hubschraubers. (Archivbild) Foto: IMAGO/ZUMA Wire/IMAGO/Iranian Presidency

Retter konnten nach dem Absturzes eines Hubschraubers im Iran offenbar Kontakt zu zwei Insassen herstellen. An Bord des Hubschraubers soll auch der Iranische Präsident Raisi gewesen sein.











Auf der Suche nach der Unglücksstelle des Hubschraubers mit dem iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi an Bord haben Retter Kontakt zu zwei Insassen herstellen können. In einem Interview des Staatsfernsehens sagte der Vizepräsident für Exekutivangelegenheiten, Mohsen Mansuri, dass mehrfach bereits mit der Besatzung Kontakt aufgenommen worden sei. Nähere Details gab der Politiker am späten Sonntagabend nicht preis.