Am Mittwoch kreiste ein Helikopter über Denkendorf (Kreis Esslingen). Zwei Kinder im Alter von drei und vier Jahren wurden gesucht.















Am frühen Mittwochnachmittag kreise ein Helikopter über Denkendorf. Grund war eine Vermisstensuche: Kurz vor 13 Uhr wurden zwei Jungs im Alter von drei und vier Jahren einer Denkendorfer Kindergartengruppe als vermisst gemeldet. Die Gruppe befand sich laut Polizeiangaben auf einem Lagerplatz im Wald, als sich die Kinder unbemerkt entfernten. Im Anschluss wurde mit zahlreichen Streifenwagen und dem Polizeihubschrauber nach den Kleinen gefahndet.

Glücklicherweise konnten die Kinder um 14 Uhr wohlbehalten im Limburgweg von der Mutter eines weiteren Kindergartenkinds angetroffen werden. Sie wurden von der Polizei nach Hause gefahren und ihren Eltern übergeben.

25-Jähriger aus Lenningen vermisst

Wenige Stunden später, kurz nach 17 Uhr, wurde in Lenningen ein 25-Jähriger als vermisst gemeldet. Der junge Mann ist aufgrund einer Krankheit auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen und könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Daraufhin machten sich zahlreiche Streifenwagen, sowie Mantrailerhunde des Rettungsdienstes auf die Suche nach der vermissten Person. Zudem beteiligte sich ein Polizeihubschrauber an der Fahndung nach dem 25-Jährigen. Dieser kehrte glücklicherweise von alleine und wohlbehalten gegen 22.30 Uhr nach Hause zurück.