Helikopter-Prototyp: Der Airbus Racer fliegt allen davon – auch dank Stuttgarter Forschern

Leiser, sparsamer und viel schneller: Der Airbus Racer ist ein Hubschrauber der Extraklasse. Das verdankt er unter anderem einem Beitrag aus Stuttgart.
Einen Moment lang verharrt der Racer in der Schwebe. Dann zieht Testpilot Hervé Jammayrac die Nase des Fluggeräts nach oben, beschleunigt nach vorn und lässt den Racer gleichzeitig an Höhe gewinnen. Schon bald ist der schlanke Helikopter nur noch als kleiner Punkt am Himmel zu erkennen, nur um kurz darauf wieder einen Hochgeschwindigkeitsüberflug zu machen. Das Publikum, darunter Presse, Airbus-Mitarbeiter und andere Fachleute, ist beeindruckt. Das Luftfahrzeug des Herstellers Airbus Helicopter ist etwas ganz Besonderes – und zwar auch dank eines Beitrags von Stuttgarter Forschern. Neulich hat der Hersteller Airbus Helicopters den Racer am Standort Donauwörth in Bayern präsentiert; wir waren dabei und haben uns den Prototypen angesehen.