1 Der schwer verletzte Senior musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. (Symbolfoto) Foto: imago/Frank Sorge/Foto: Frank Sorge

In Baltmannsweiler (Kreis Esslingen) wurde am Montag ein 82-jähriger Fahrradfahrer angefahren und schwer verletzt. Der Unfallverursacher in einem silbernen Mercedes flüchtete. Die Polizei sucht Zeugen.











Ein unbekannter Autofahrer hat am Montagnachmittag in Baltmannsweiler einen 82 Jahre alten Radfahrer in einem Kreisverkehr angefahren und schwer verletzt. Dann fuhr der Unfallverursacher davon, berichtet eine Sprecherin der Polizei. Die Ermittler bitten nun um Zeugenhinweise.