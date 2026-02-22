In der Öffentlichkeit, bei Interviews oder in der neuen Doku "On & Off the Catwalk" (ProSieben, 22. Februar und 1. März, jeweils 20:15 Uhr) zeigen sich die Klums in aller Regel in trauter Familienharmonie. Doch natürlich gab es auch im Leben von Heidi Klum (52) und ihren Kids einige Konflikte. Gegenüber "Bunte" sprach die "Germany's next Topmodel"-Chefin über eine inzwischen längt vergangene Zeit, in der sie vor allem mit Tochter Leni (21) ihre liebe Mühe hatte.

"Leni hatte eine rebellische Phase" als Teenagerin, enthüllt Heidi Klum. "Sie wollte gerne nachts um die Häuser ziehen, aber das geht in Los Angeles halt nicht. Da war meine Tochter schon mal bisschen sauer auf mich, weil ihre Freundinnen das durften." Aus Trotz habe Leni "dann auch Zettel an ihre Tür geklebt: 'Mom muss draußen bleiben!'", hieß es darauf dann zum Beispiel.

Helikopter-Mom mit Bitte um Selbstständigkeit

Im gemeinsamen Familien-Interview mit der "Bild", bei dem auch Bruder Henry (20) zu Wort kommt, gibt Leni durchaus einsichtig zu: "Ich war ein schwieriger Teenager." Sie bezieht das aber weniger auf Partynächte als vielmehr auf ihren frühen Traum, in die Fußstapfen ihrer berühmten Mutter zu schlüpfen: "Seit ich denken kann, wollte ich Model werden. Wie Mom. Aber ich durfte nicht." Dabei sei sie schon im Alter von 14 Jahren auf der Straße entdeckt worden.

Bei diesem Punkt lenkt wiederum Heidi Klum ein und gibt zu: "Als meine Kinder noch nicht volljährig waren, war ich extrem streng." Sie habe absolut immer wissen wollen, "wo sie sind und mit wem". Die Bezeichnung "Helikopter-Mom" habe ihre Mutter daher durchaus verdient, scherzen Leni und Henry. Allerdings liege das vornehmlich in der Vergangenheit. Seit beide volljährig sind, mahne Heidi sie eindringlich dazu, selbstständig zu sein: "Ich sage ihnen ständig: Ihr müsst euch selbst etwas aufbauen", so das Topmodel.