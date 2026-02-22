Auch im Hause Klum saß der Haussegen mal schief. Vor allem während der rebellischen Teenager-Phase von Leni, wie Mutter und Tochter nun zugaben.
In der Öffentlichkeit, bei Interviews oder in der neuen Doku "On & Off the Catwalk" (ProSieben, 22. Februar und 1. März, jeweils 20:15 Uhr) zeigen sich die Klums in aller Regel in trauter Familienharmonie. Doch natürlich gab es auch im Leben von Heidi Klum (52) und ihren Kids einige Konflikte. Gegenüber "Bunte" sprach die "Germany's next Topmodel"-Chefin über eine inzwischen längt vergangene Zeit, in der sie vor allem mit Tochter Leni (21) ihre liebe Mühe hatte.