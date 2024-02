Helge Schneider in Stuttgart: Präziser Quatsch mit Groove

7 Eine Attraktion: Helge Schneider in Stuttgart Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Helge Schneider hat in Stuttgart wieder einmal zuverlässig das Unerwartete geliefert und mit seiner „Katzeklo auf Räder“ betitelten Show samt Band das Publikum überzeugt.











Genau so darf man laut dem Lehrbuch für fortgeschrittene Popstars natürlich kein Konzert beginnen: erst mal still den Bassisten anstarren, der lautlos zurückglotzt. Dann zunächst in verwehten Klavierklängen versinken und alsbald in sich selber, weil plötzlich der Schemel nachgibt. Kurz nachdem endlich das gepflegt groovende Altherrentrio einsetzt, verlässt Helge Schneider (68) den Steinway-Flügel der Liederhalle und stellt schon während seiner ersten Nummer die Band vor: „Am Schlagzeug sitzt einer meiner ältesten Freunde und einer meiner langjährigsten Mitarbeiter. Wie war doch gleich dein Name? Willy Ketzer!“