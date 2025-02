Helgardt Hella Ruthardt über seinen Tod: Witwe von Horst Janson erklärt: Ich musste ihn loslassen

Ende Januar wurde bekannt, dass der beliebte Schauspieler Horst Janson (1935-2025) im Alter von 89 Jahren verstorben ist. In einem Interview meldet sich nun seine Witwe Helgardt Hella Ruthardt (76) zu Wort, in dem sie über seine letzten Stunden spricht.

"Wir haben ihm Geschichten erzählt"

Schon länger litt der Star aus der "Sesamstraße" an gesundheitlichen Problemen. Im Sommer 2024 erlitt er einen Schlaganfall, dann zog er sich bei einem Treppensturz eine Hirnblutung zu und fing sich auch noch einen Krankenhauskeim ein. Nach zwei weiteren Schlaganfällen im Januar gab es dann die traurige Gewissheit, wie Helgardt Hella Ruthardt im Interview mit "Freizeit Revue" erzählt. "Der Arzt sagte uns, man könne ihm leider nicht mehr helfen."

Lesen Sie auch

Auf der Palliativ-Station der München Klinik Harlaching habe Janson das Bewusstsein nicht mehr erlangt. "Wir haben ihm Geschichten erzählt, seinen Kopf gestreichelt, ihn geküsst und gedrückt." Hella Janson schildert gegenüber "Freizeit Revue": "Ich musste ihn loslassen, obwohl es mir das Herz zerreißt."

Dabei hatte der Schauspieler zuvor noch Pläne geschmiedet und war in Vorbereitung für sein Fest zu seinem 90. Geburtstag am 4. Oktober 2025. "Er wollte leben, sonst hätte er schon lange vorher die Segel streichen können", ist seine Witwe überzeugt. Sie war mit Janson seit 1982 verheiratet. 1984 kam Tochter Sarah-Jane Janson zur Welt, zwei Jahre später folgte Laura-Marie Janson. Zuvor war der Schauspieler drei Jahre mit Schauspielerin Monika Lundi (82) verheiratet.

Janson, der unter anderem in Mainz und Wiesbaden aufwuchs, stand bereits in jungen Jahren auf der Theater-Schulbühne. 1959 spielte er in der "Buddenbrooks"-Verfilmung mit. In den 1960er- und 1970er-Jahren war er auch in internationalen Produktionen wie "Zwei Kerle aus Granit" mit Tony Curtis (1925-2010) oder "Zwei wilde Companeros" zu sehen. In seiner TV-Karriere war er für die Serie "Salto Mortale", "Der Bastian" oder die Filmreihe "Unter weißen Segeln" bekannt. Auch in zwei "Immenhof"-Fortsetzungen spielte er mit. Zudem trat er in den 1980er-Jahren als "Horst" in der Kindersendung "Sesamstraße" auf.