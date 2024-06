10 Der Biergarten am Neckar in Marbach ist von Wasser umgeben. Foto: Sandra Lesacher

In Remseck muss ein Damm gesichert werden. Der Affalterbacher Ortsteil Wolfsölden wird teilweise evakuiert. Ein Biergarten in Marbach wird zur Insel.











Was für ein Kraftakt für die Einsatzkräfte und die Verantwortlichen in den Kommunen und im Landratsamt, aber auch die betroffenen Bürger die zwei Tage lang fast rund um die Uhr auf den Beinen gewesen sind. Allein 250 Feuerwehrleute waren im gesamten Landkreis im Einsatz. Sie befüllten 16 500 Sandsäcke, wovon 6500 bereits am Samstagvormittag in den Landkreis Göppingen geliefert wurden – und unterstützten im Rems-Murr-Kreis. Die DLRG schickte 90 Kräfte in den Landkreis.