Ein Tourbus fährt vor einer Lidl-Filiale vor. Es steigt aus: Helene Fischer. Im cremefarbenen Joggingensemble schiebt sie einen Einkaufswagen durch die Gemüseabteilung. Hinter ihr bewegt sich eine Tanzgruppe synchron zu den Tönen von „Atemlos“. Salatköpfe werden im Takt in die Höhe gestemmt. Wie das halt so läuft, wenn ein Popstar mal eben noch einkaufen gehen muss.

Die Discounterkette feiert 50. Geburtstag und hat sich für seinen Jubiläumsspot prominente Unterstützung eingekauft: Helene Fischer ist derzeit vielleicht Deutschlands größter Star, füllt mit ihrer „Rausch“-Tour in allen großen deutschen Städten an gleich mehreren Abenden die Hallen. Was sind da noch Dreharbeiten für einen kurzen Werbespot? Nichts, was eine Helene nicht auch noch eben wuppen würde.

Zwischen Kühlregal und dem Gang mit der Babynahrung trifft Helene dann noch auf den Comedian Max Giermann, der auch noch einen flotten Spruch abliefern darf. Für ihre Verhältnisse tanzt die 38-Jährige in dem Clip übrigens ziemlich wenig: Nur ganz zum Schluss reckt sie die Beine in die Höhe und wird schließlich im Einkaufswagen triumphal aus dem Discounter gefahren. Bei ihrer Tour macht „La Fischer“ den Akrobatinnen und Akrobaten vom weltberühmten „Cirque du Soleil“ ernsthafte Konkurrenz.

In den sozialen Netzwerken sind die Reaktionen unterschiedlich: Von „Ich lieb’s“ bis „Hat die nicht genug Karten für ihre Konzerte verkauft?“ ist alles dabei. Und manch einer fürchtet, dass er beim nächsten Einkauf am Regal mit dem Klopapier der Schlagerlerche begegnen könnte.

Für Lidl lohnt sich’s aber: Der Spot wurde auf Youtube inzwischen über zwei Millionen Mal angeklickt. Tendenz steigend.