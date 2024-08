Helene Fischer wird 40: Team und Fans feiern schönste Momente

Deutschlands wohl größter Schlagerstar wird 40! Helene Fischer feiert am 5. August ihren Ehrentag - und ihr Team sowie die Fans feiern mit. Passend zum runden Geburtstag soll es auf Instagram 40 Tage lang besondere Augenblicke aus der großen Karriere der Schlagerkönigin zu sehen geben. Fans der Sängerin dürfen sich also auf mehr als einen Monat bester Unterhaltung freuen.

"Wir wünschen dir von Herzen alles Gute"

"Liebe Helene, wir wünschen dir von Herzen alles Gute zu deinem 40. Geburtstag", schreibt ihr Team auf dem offiziellen Account der Sängerin direkt an sie gerichtet. Man habe sich für die kommenden 40 Tage daher etwas Besonderes überlegt: "Jeden Tag teilen wir einen der unterhaltsamsten Momente aus deiner beeindruckenden Karriere. Auf dich und auf viele weitere unvergessliche Augenblicke." Das Team fordert auch die Fans dazu auf, mitzumachen. Jene sollen ihre "schönsten Momente mit und von Helene per Direktnachricht" einsenden.

Die Followerinnen und Follower Fischers freuen sich in den Kommentaren über die Aktion. "Oh, wie toll", heißt es da etwa von einer Instagram-Nutzerin. Eine andere schreibt, dass es eine "mega Idee" sei. Daneben sind natürlich zahlreiche Kommentare zu finden, die Fischer alles Gute wünschen.

Die nach aktuellem Stand nächste größere Tour von Helene Fischer wird in rund zwei Jahren stattfinden. Aktuell werden auf ihrer Homepage neun Termine im Juni und Juli 2026 gelistet. Los geht es am 13. Juni 2026 im Berliner Olympiastadion, das letzte Konzert ist für den 17. Juli 2026 in München geplant. Fischer ist damit der erste bestätigte Musik-Act überhaupt in der Allianz Arena.