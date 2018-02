Helene Fischer wieder fit Schlagerstar singt vor 10 000 Fans in Wien

Von red/dpa 16. Februar 2018 - 21:28 Uhr

Es wurde viel gerätselt, die Boulevardpresse orakelte über einen Wunderheiler, jetzt ist Helene Fischer wieder gesund. Am Freitagabend ist sie in Wien aufgetreten.





Wien - Nach einem krankheitsbedingten Ausfall hat Schlagerstar Helene Fischer ihre Tournee in Wien wieder aufgenommen. Am Freitagabend trat die 33-Jährige vor rund 10 000 begeisterten Fans in der ausverkauften Wiener Stadthalle auf. Wegen eines Infekts hatte die derzeit erfolgreichste deutsche Sängerin in den vergangenen Tagen insgesamt sieben Konzerte in Berlin und Wien absagen müssen.

Obwohl Fischers Arzt erst am Donnerstag wieder grünes Licht gab, wollte Fischer ihre anspruchsvoll choreographierte Show voraussichtlich ohne Kürzungen durchziehen, sagte eine Sprecherin des Wiener Veranstalters LS Konzerte.

Nach zwei weiteren Auftritten in der österreichischen Hauptstadt am Wochenende ziehen Fischer und ihr rund 200 Personen starker Tross weiter nach Oberhausen (20./21./23./24./25.2.) und München (27./28.2. sowie 2./3./4.3.). Im Juni und Juli folgt dann eine Stadiontour durch Deutschland, mit Abstechern in die Schweiz und nach Österreich.