Helene Fischer Warum Florian Silbereisen sie auf der Bühne auszog

Von (the/spot) 14. Januar 2018 - 20:28 Uhr

Florian Silbereisen half seiner Helene Fischer auf der Bühne aus ihrem Lederjäckchen Quelle: Unbekannt

Heißer Flirt bei den "Schlagerchampions"! Florian Silbereisen durfte seiner Helene Fischer auf der Bühne sowohl beim Aus- als auch wieder Anziehen helfen.

Bei der Show "Schlagerchampions - Das große Fest der Besten" wurde es am Samstagabend richtig heiß. Und das lag nicht nur am hautengen, knallroten Outfit von Helene Fischer (33, "Herzbeben")! Bei ihrer Performance ging ihr ihr Freund Florian Silbereisen (36), der die Sendung moderierte, zur Hand und half ihr beim Aus- beziehungsweise Umziehen... Kurz bevor sie ihre Ballade "Weil die Liebe nie zerbricht" anstimmte, bekamen die Fans den ungewohnten, schlüpfrigen Moment zu sehen.

Sie wolle ihr nächstes Lied gerne klassisch in einem schönen Abendkleid vortragen, kündigte Fischer auf der Bühne an und forderte Silbereisen kurzerhand auf: "Du musst mich erst ausziehen und dann wieder anziehen. Ausziehen, das weiß ich, dass du das kannst." So anzüglich wurde es bislang noch nie in der Öffentlichkeit.

Doch nicht nur beim Ausziehen, sondern auch beim Anziehen stellte sich der Moderator geschickt an. "Ich bin sehr gespannt, das hat er nämlich so auch noch nie gemacht", kündigte Helene den Zuschauern an. Doch Grund zur Sorge bestand nicht: Den Gürtel mit den langen roten Stoffbahnen, der den Jumpsuit der Sängerin in ein schickes Abendkleid verwandelte, hatte er ihr in Sekundenschnelle angelegt. "Hallo, das hast du ziemlich schnell gemacht! Einen Applaus für Florian", freute sich die 33-Jährige.