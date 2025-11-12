Helene Fischer Stadion Tour: Helene Fischer bringt 2026 eine Liebeserklärung an die Fans mit nach Stuttgart

Der Superstar wagt sich mitten hinein ins Publikum, kommt ihren Fans ganz nah: Was Sie über Helene Fischers Show wissen müssen, mit der sie im Juni 2026 nach Stuttgart kommt.

Schick in Schwarz sitzt Helene Fischer im Ballroom des Münchner Luxushotels Rosewood, wirkt ungemein entspannt, selbst dann, wenn sie behauptet, dass es ihr schon „in den Fingern kribbelt“, auf die Bühne zurückzukehren. Sie sei aber auch wahnsinnig glücklich gerade, sagt sie. Das könnte damit zusammenhängen, dass sie im August zum zweiten Mal Mutter geworden ist. Vielleicht aber auch damit, dass sie hier am Mittwochnachmittag die Pläne für ihre nächste Tour vorstellen darf. Über ihr Privatleben will sie bei der Pressekonferenz zur 360° Stadion Tour zwar nicht sprechen, doch sie gibt zu, dass sie Lust hat, dem Alltag als zweifache Mutter zu entfliehen: „Ich freue mich darauf, wieder die Helene Fischer zu sein, die man von der Bühne kennt.“ Auch wenn das behauptet, dass sie sich ein „intensiven Sportprogramm stürzen muss.“

360°-Bühne im Zentrum des Stadiums Denn was sie im kommenden Jahr vorhat, ist – wie eigentlich immer bei Helene Fischer – spektakulär und superlativverdächtig: Bei den bisher geplanten 14 Konzerten dürfen sich insgesamt mehr als 750 000 Fans auf all die Hits freuen, die Helene Fischer in ihrer 20-jährigen Karriere gelandet hat. Und dabei will sie ihren Fans näher kommen, als jemals zuvor.

Dafür sorgt eine 360°-Bühne im Zentrum der Stadien, von der aus sich Laufstege über das gesamte Spielfeld erstrecken. Ein ähnliches Konzept, bei dem viel mehr Fans als sonst dem Star ganz nah erleben können, hatte es auch schon 2025 beim Auftritt von Ed Sheeran in der Stuttgarter MHP-Arena gegeben.

Helene Fischer: „Die Show ist mein Dankeschön an die Fans“

„Die Show ist mein großes Dankeschön an die Fans, von denen mich viele schon seit 20 Jahren begleiten“, sagt Helene Fischer. „Ich wollte mittendrin sein, so intim, wie in einem Stadion irgendwie geht.“ Dafür, dass das auch wirklich klappt, sorgt Mukhtar O.S Mukhtar, der nicht zum ersten Mal Regie bei einer Helene-Fischer-Tour führt. Er beschreibt die Show als einen „Liebesbrief von Helene Fischer an ihre Fans“. Er will Helene Fischer „nicht als Superstar zeigen, sondern als den Menschen hinter dem Star.“

Und dieser Mensch scheint etwas ganz Besonders zu sein, wenn man Marek Lieberberg von Live Nation glaubt, der die Tour veranstaltet. Es gibt kaum einen Star, mit dem er nicht schon zusammengearbeitet hat. Und trotzdem:. „Ich habe noch keine Künstlerin erlebt, die mit so viel Enthusiasmus, so viel Energie an die Arbeit geht“, sagt er, „und die so offen und ehrlich auf ihre Fans zugeht.“

Wieder ein intimes Tanzduett mit Thomas Seitel?

Auch wenn die Show diesmal nicht mit dem Cirque du Soleil entwickelt wurde, und es Helene Fischer wichtig ist, „sich nicht zu wiederholen, sondern etwas ganz Neues zu machen“, hat sie ihre Begleitband nicht ausgewechselt, und es wird auch diesmal spektakuläre Choreografien und akrobatische Einlagen geben. Mehr Details will Fischer aber dann doch nicht erzählen: Zum Beispiel, ob es wieder eine intime Tanzeinlage mit ihrem Partner Thomas Seitel geben wird: „Wenn ich euch alles verrate, würde ich die Spannung komplett rausnehmen.“

Und die immer wunderbar lächelnde und freundliche Helene Fischer klingt dann für ihre Verhältnisse sogar fast ein bisschen gereizt, als sie wiederholt danach gefragt wird, wie sie so eine Belastung als Mutter schaffen kann: „Wie jede Frau, wie jeder Mutter, muss ich sehr viel organisieren, sehr viel planen“, sagt sie: „Ich bin ja auch nicht die erste Künstlerin, die als Mutter eine Tour startet.“

Bisher nur eine Show in Stuttgart geplant

Im Jahr 2023 war Helene Fischer gleich sechsmal in Stuttgart aufgetreten. Diesmal wird es höchstwahrscheinlich bei einem Gastspiel bleiben. Allerdings gibt noch ein bisschen Luft im Tourneeplan. Vor und nach dem Konzert am 16. Juni in der MHP-Arena in Stuttgart hat die Sängerin jeweils zwei Tage frei. Da wäre im Terminkalender vielleicht noch Platz für Zusatzshows. Solche gibt es bereits in Frankfurt, Köln und Hamburg, weil dort die Nachfrage so hoch war. Zurzeit sind für Stuttgart aber noch Tickets in allen Kategorien verfügbar. Helene-Fischer-Fans im Südwesten sollten sich deshalb den 16. Juni 2026 freihalten – und nicht auf einen Zusatztermin setzen.

Helene Fischer gehört mit nahezu 18 Millionen verkauften Tonträgern zu den erfolgreichsten Popstars Europas. Mehr als sieben Millionen Fans haben sie im Verlauf ihrer Tourneen erlebt. Die Helene Fischer 360° Stadion Tour wird von Live Nation veranstaltet.

Helene Fischer: 360° Stadion Tour

Mi. 10.06.2026 Dresden Rudolf-Harbig-Stadion

Sa. 13.06.2026 Berlin Olympiastadion

Di. 16.06.2026 Stuttgart MHPArena

Fr. 19.06.2026 Frankfurt Deutsche Bank Park Zusatzshow

Sa. 20.06.2026 Frankfurt Deutsche Bank Park

Di. 23.06.2026 Gelsenkirchen VELTINS-Arena

Fr. 26.06.2026 Köln RheinEnergieSTADION Zusatzshow

Sa. 27.06.2026 Köln RheinEnergieSTADION

Fr. 03.07.2026 Hamburg Volksparkstadion Zusatzshow

Sa. 04.07.2026 Hamburg Volksparkstadion

Di. 07.07.2026 Hannover Heinz von Heiden Arena

Sa. 11.07.2026 Wien Ernst-Happel-Stadion

Di. 14.07.2026 Zürich Stadion Letzigrund

Fr. 17.07.2026 München Allianz Arena

