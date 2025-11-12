Helene Fischer Stadion Tour: Helene Fischer bringt 2026 eine Liebeserklärung an die Fans mit nach Stuttgart

Der Superstar wagt sich mitten hinein ins Publikum, kommt ihren Fans ganz nah: Was Sie über Helene Fischers Show wissen müssen, mit der sie im Juni 2026 nach Stuttgart kommt.
Schick in Schwarz sitzt Helene Fischer im Ballroom des Münchner Luxushotels Rosewood, wirkt ungemein entspannt, selbst dann, wenn sie behauptet, dass es ihr schon „in den Fingern kribbelt“, auf die Bühne zurückzukehren. Sie sei aber auch wahnsinnig glücklich gerade, sagt sie. Das könnte damit zusammenhängen, dass sie im August zum zweiten Mal Mutter geworden ist. Vielleicht aber auch damit, dass sie hier am Mittwochnachmittag die Pläne für ihre nächste Tour vorstellen darf. Über ihr Privatleben will sie bei der Pressekonferenz zur 360° Stadion Tour zwar nicht sprechen, doch sie gibt zu, dass sie Lust hat, dem Alltag als zweifache Mutter zu entfliehen: „Ich freue mich darauf, wieder die Helene Fischer zu sein, die man von der Bühne kennt.“ Auch wenn das behauptet, dass sie sich ein „intensiven Sportprogramm stürzen muss.“